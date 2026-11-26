Cristian Diaconescu Am atras atenția în urmă cu ceva vreme asupra declarațiilor domnuluiprivind pretențiile Rusiei de a readuce NATO la configurația dinainte de 1997, ceea ce ar însemna, în esență, retragerea prezenței și influenței NATO dintr-o parte importantă a Europei de Est, inclusiv din România.

Astăzi, privind evoluțiile geopolitice și modul în care marile puteri își negociază interesele, nu putem să nu ne întrebăm cât de aproape suntem de materializarea unor asemenea scenarii.

Să fim realiști: într-o lume în care marile puteri stabilesc direcții, negociază sfere de influență și își urmăresc propriile interese, România nu își poate permite să fie doar un spectator. Nu este suficient să fim membri NATO și UE. Trebuie să avem diplomație, oameni pregătiți și capacitatea de a ne apăra interesele la cel mai înalt nivel.

Nu afirm că simpla prezență a unui anumit ministru de Externe ar fi schimbat hotărârile Washingtonului sau Moscovei. Ar fi naiv să credem asta. Dar cred cu tărie că experiența, pregătirea diplomatică și capacitatea de negociere pot face diferența atunci când interesele unei țări sunt puse pe masa marilor negocieri.

Din acest punct de vedere Cristian Diaconescu avea toate argumentele profesionale pentru a reprezenta România cu seriozitate, echilibru și autoritate. Cred că am fi avut o voce mai puternică și o capacitate mai bună de a ne susține interesele într-un context internațional atât de complicat.

Nu este vorba despre o simpatie politică, ci despre competență și despre interesul național.

România nu trebuie să afle de la alții ce s-a negociat în privința viitorului său. România trebuie să fie la masa negocierilor, nu în meniul lor!

Iar când vorbim despre securitatea țării, despre viitorul copiilor noștri și despre locul României în Europa, cred că avem dreptul să cerem mai mult decât declarații liniștitoare. Avem nevoie de strategie, diplomație și oameni care știu să negocieze.