Pe 9 februarie 1994, un bătrân cu părul alb s-a oprit pe Podul Mirabeau din Paris, exact podul cântat de Apollinaire, și s-a aruncat în apele reci ale Senei. Nu a lăsat un bilet lung, nu a avut parte de o înmormântare cu sute de oameni. A murit aproape anonim, așa cum trăise ultimii ani — sărac, uitat de țara lui, dar considerat de unii dintre cei mai mari gânditori francezi ai secolului XX drept unul dintre cei mai importanți poeți care au scris vreodată în limba franceză. Acel om se născuse la București, sub un alt nume, și purtase în el, până în ultima clipă, spaima unei vieți întregi.

NAȘTEREA UNUI POET SUB UN ALT NUME:

Gherasim Luca s-a născut pe 23 iulie 1913, la București, într-o familie evreiască, sub numele de Salman Locker. România în care a crescut era o țară a contrastelor — modernitate occidentală la suprafață, antisemitism virulent dedesubt. Tânărul Salman a ales, ca mulți intelectuali evrei din epocă, să-și construiască o identitate nouă, printr-un pseudonim literar care să-l elibereze de povara unui nume. Așa s-a născut Gherasim Luca, un nume care avea să devină, decenii mai târziu, sinonim cu una dintre cele mai radicale experiențe poetice europene.

Încă din adolescență a fost atras de curentele de avangardă care circulau prin cafenelele bucureștene — dadaism, constructivism, iar mai apoi suprarealismul francez al lui André Breton. România interbelică avea o scenă culturală surprinzător de conectată la Paris, iar tinerii poeți bucureșteni citeau manifestele suprarealiste aproape în timp real.

GRUPUL SUPRAREALIST DE LA BUCUREȘTI:

În anii 1940, în plin război și sub presiunea legilor antievreiești, Gherasim Luca a format, împreună cu Gellu Naum, Paul Păun, Virgil Teodorescu și Dolfi Trost, nucleul suprarealismului românesc — un grup care a funcționat, în condiții extrem de dificile, ca o anexă legitimă a mișcării lui Breton, recunoscută chiar de acesta.

În acei ani a publicat texte precum Un lup văzut printr-o lupă și, împreună cu Dolfi Trost, volumul manifest Dialectica dialecticii, apărut la București în 1945 — un text dens, aproape filozofic, care susținea radicalizarea continuă a suprarealismului, refuzând orice compromis estetic sau politic. Grupul se întâlnea în apartamente mici, citea cu voce tare, experimenta cu scrisul automat, cu jocuri de limbaj, cu colaje și obiecte găsite. Era o insulă de libertate creativă într-o Europă care se prăbușea.

După instaurarea regimului comunist, această libertate a devenit imposibilă. Suprarealismul, considerat artă decadentă, burgheză, incompatibilă cu realismul socialist, a fost interzis de facto. Mulți dintre prietenii lui Luca au ales tăcerea sau exilul interior. El a ales exilul real.

EXILUL FORȚAT:

La începutul anilor 1950, Gherasim Luca a părăsit România, trecând mai întâi prin Israel, înainte de a se stabili definitiv la Paris, unde avea să trăiască patru decenii. Plecarea nu a fost un gest ușor. A însemnat ruperea de limba maternă, de prietenii din grupul suprarealist bucureștean, de un trecut pe care, conform biografilor săi, nu l-a mai evocat niciodată public în detaliu. A ales să scrie mai departe exclusiv în limba franceză, o decizie radicală pentru un om care își construise întreaga identitate literară în jurul limbajului.

La Paris, Gherasim Luca și-a dus mai departe experimentele cu limbajul, de data aceasta într-o franceză pe care o stăpânea ca pe o armă chirurgicală. A dezvoltat o tehnică unică de recitare poetică, bazată pe repetiție, bâlbâială controlată și fragmentare fonetică — un mod de a pronunța cuvintele astfel încât acestea să explodeze în sunete noi, neașteptate, developând sensuri ascunse. Cea mai cunoscută dintre aceste performanțe, Comment s’en sortir sans sortir (Cum să ieși fără să ieși), a devenit un reper al poeziei orale europene.

Filozoful Gilles Deleuze, unul dintre cei mai influenți gânditori francezi ai secolului XX, l-a numit, într-un curs public, cel mai mare poet francez în viață — o afirmație cu atât mai remarcabilă cu cât Luca nu era francez de origine, ci un evreu român care își reinventase complet vocea literară într-o limbă adoptivă.

PARISUL — GLORIE ȘI SĂRĂCIE:

Contrar aprecierii lui Deleuze, Gherasim Luca a rămas, pentru majoritatea publicului larg, un necunoscut. A trăit modest, uneori la limita sărăciei, în același mic apartament parizian timp de zeci de ani. Nu a căutat niciodată recunoașterea mondenă, nu a participat la jocurile literare ale cenaclurilor pariziene influente. Prietenii și comentatorii care l-au cunoscut personal — printre care biograful său Petre Răileanu — descriu un om retras, meticulos, obsedat de precizia cuvântului, dar profund marcat de anxietăți legate de stabilitatea materială și de siguranța propriului cămin.

Această anxietate avea rădăcini vechi. Un om care trăise persecuția antisemită în România anilor ’30 și ’40, care fusese nevoit să-și abandoneze numele de naștere și apoi țara întreagă, nu a reușit niciodată să se simtă complet în siguranță, oriunde s-ar fi aflat. Paris-ul i-a oferit libertate creativă, dar nu i-a vindecat frica fundamentală de a fi, din nou, dislocat.

ULTIMA ZI:

La începutul anului 1994, Gherasim Luca avea 80 de ani. Potrivit relatărilor biografilor și ale presei franceze din acea perioadă, printre care Le Monde, poetul se confrunta cu riscul real de a fi evacuat din apartamentul în care locuise atâtea decenii, din motive legate de situația sa locativă. Pentru un om care își construise întreaga existență în jurul unui spațiu restrâns, tăcut, propriu, perspectiva de a pierde acel refugiu a reactivat, se pare, traume mult mai vechi — cele ale dislocării forțate, ale fugii, ale pierderii unui loc al său în lume.

Pe 9 februarie 1994, s-a îndreptat spre Podul Mirabeau și s-a aruncat în Sena. Alegerea locului nu a fost întâmplătoare pentru un poet care dedicase o viață întreagă limbajului și referințelor sale — Mirabeau este podul imortalizat de Guillaume Apollinaire în unul dintre cele mai celebre poeme de dragoste și pierdere din literatura franceză. Corpul său a fost găsit în apele fluviului, iar vestea morții sale a circulat discret, departe de atenția publicului larg.

MOȘTENIREA:

Astăzi, manuscrisele, obiectele și arhiva lui Gherasim Luca sunt păstrate și studiate de instituții culturale importante din Franța, inclusiv prin fonduri asociate Centrului Pompidou, iar opera sa este predată în cursuri universitare dedicate suprarealismului și poeticii experimentale europene. În România, numele său a rămas, mult timp, cunoscut aproape exclusiv specialiștilor în avangardă, redescoperit abia în ultimele decenii prin traduceri și studii critice, printre care biografia detaliată semnată de Petre Răileanu.

Povestea lui Gherasim Luca este povestea unui om care a fugit de mai multe ori în viața sa — de un nume, de o țară, de un regim, de o limbă — și care, în cele din urmă, nu a mai putut fugi de propria frică de a fi, din nou, izgonit din singurul loc pe care îl mai numea al său. A lăsat în urmă nu un monument, ci o voce — fragmentată, bâlbâită, dureros de sinceră — care continuă să vorbească, pentru cine are răbdarea să o asculte, despre ce înseamnă să cauți toată viața un acasă și să nu-l găsești niciodată complet.

Voi ce credeți — câți dintre marii noștri creatori au murit necunoscuți în propria țară, recunoscuți abia de alții, departe de casă? Distribuie povestea asta ca să nu fie uitat Gherasim Luca.