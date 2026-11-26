Subsemnata: Negrut Alice Iuliana,domiciliata, candidata admisa la Rezidentiat 2026, Galati,va contactez în numele meu și al colegilor mei care au promovat concursul de Rezidențiat 2026, dar care riscă să rămână fără posibilitatea de a ocupa un loc sau un post, din cauza numărului insuficient de poziții disponibile.

În acest an, 6.066 de candidați au promovat examenul la domeniul Medicină, în condițiile în care sunt disponibile doar 4.481 de locuri și 265 de posturi. Astfel, peste 1.300 de candidați promovați riscă să nu aibă posibilitatea de a-și continua pregătirea profesională.

Vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în acest demers și de a vă implica pentru identificarea unei soluții concrete. Ne-am dori să ne ajutați să aducem această situație în atenția publică și să facilitați un dialog cu Ministerul Sănătății, pentru a obține un răspuns clar din partea domnului ministru Alexandru Rogobete cu privire la posibilitatea suplimentării locurilor și posturilor pentru Rezidențiat 2026.

Dorim să vă atragem atenția că există un precedent important: în anul 2019, prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.881/2019, au fost suplimentate cu 2.448 de locuri cifrele de școlarizare pentru rezidențiat, la Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Așadar, o astfel de măsură a fost posibilă și în trecut și sperăm că se va putea identifica o soluție și în acest an.

Nu solicităm un tratament preferențial și nici favoruri. Solicităm o șansă reală pentru tinerii care au învățat ani de zile, au muncit enorm pentru acest examen și au obținut punctajul necesar promovării. Ne dorim să devenim medici specialiști în România, să ne construim aici carierele și să contribuim la sistemul medical românesc.

Considerăm că promovarea unui concurs național ar trebui să reprezinte o oportunitate reală de continuare a pregătirii profesionale, iar situația în care atât de mulți candidați promovați rămân fără această posibilitate necesită atenție și implicare instituțională.

Vă rugăm să ne ajutați să facem auzită vocea noastră și să susțineți acest demers pe lângă Ministerul Sănătății, astfel încât să existe o analiză urgentă și transparentă a posibilității suplimentării locurilor și posturilor.

Pentru noi, timpul este esențial, având în vedere apropierea repartiției.

Vă mulțumim sincer pentru timpul acordat, pentru atenție și pentru orice sprijin pe care ni-l puteți oferi.

Către Guvernul României și conducerea Partidului Social Democrat

Stimate domnule Prim-ministru,

Stimați membri ai Guvernului României,

Stimată conducere a Partidului Social Democrat,

Stimate domnule ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete,

Vă adresăm această scrisoare deschisă pentru a solicita intervenția urgentă a autorităților în vederea soluționării unei situații care afectează viitorul profesional al peste 1.300 de candidați care au promovat concursul național de Rezidențiat din 15 noiembrie 2026, dar riscă să rămână fără loc sau post.

Potrivit datelor publicate în urma concursului, în domeniul Medicină au promovat 6.066 de candidați, în timp ce numărul locurilor și posturilor disponibile este de numai 4.746.

Prin urmare, 1.320 de candidați care au îndeplinit condițiile de promovare riscă să fie excluși de la continuarea pregătirii profesionale prin rezidențiat.

Această situație ridică o problemă importantă de politică publică: cum poate România să investească șase ani în formarea universitară a viitorilor medici, pentru ca ulterior să nu poată asigura accesul la pregătirea de specialitate pentru un număr atât de mare de absolvenți care au promovat concursul?

Într-o țară în care numeroase spitale se confruntă cu dificultăți în asigurarea personalului medical, această contradicție merită o soluție concretă, nu doar constatarea că numărul candidaților promovați depășește numărul locurilor disponibile.

Există un precedent legislativ pentru suplimentarea locurilor

Legislația privind organizarea rezidențiatului a cuprins, prin modificările aduse Ordonanței Guvernului nr. 18/2009, un mecanism expres care permitea suplimentarea cifrei de școlarizare până la repartiția candidaților, atunci când numărul celor promovați în domeniul Medicină depășea cifra inițial anunțată.

Acest mecanism legislativ demonstrează că problema a fost identificată anterior și că suplimentarea locurilor a fost considerată o soluție posibilă de către legiuitor.

Solicităm Guvernului să analizeze de urgență cadrul normativ actual și, dacă este necesar, să adopte măsurile legislative și administrative care să permită suplimentarea locurilor și posturilor înaintea repartiției.

Ce solicităm concret

1. Suplimentarea cu cel puțin 1.320 de locuri și posturi în domeniul Medicină, astfel încât toți candidații care au promovat concursul să aibă posibilitatea de a accesa pregătirea în rezidențiat, în ordinea punctajelor obținute.

2. Identificarea și alocarea resurselor financiare necesare, în colaborare cu Ministerul Finanțelor, pentru susținerea locurilor suplimentare.

3. Consultarea de urgență a universităților de medicină și a coordonatorilor de rezidențiat, pentru stabilirea capacității suplimentare de pregătire, cu respectarea standardelor profesionale.

4. Adoptarea unei decizii înaintea repartiției din 22–24 noiembrie 2026, pentru ca suplimentarea să producă efecte reale asupra candidaților din această sesiune.

5. Comunicarea publică și transparentă a soluției adoptate, inclusiv a numărului de locuri suplimentate și a distribuției acestora pe specialități și centre universitare.

O investiție în viitorul medicinei românești

Un absolvent de medicină reprezintă rezultatul a șase ani de studii universitare, al unei investiții educaționale importante și al unui efort personal considerabil.

Pentru a putea profesa ca medic specialist, acesta trebuie să parcurgă și etapa pregătirii prin rezidențiat.

Blocarea accesului la această etapă pentru peste 1.300 de candidați promovați poate însemna pierderea unor resurse umane valoroase, amânarea integrării lor profesionale sau orientarea acestora către alte sisteme medicale.

Nu ignorăm constrângerile bugetare și nici necesitatea asigurării unor condiții corespunzătoare de pregătire. Considerăm însă că tocmai aceste dificultăți trebuie abordate printr-o decizie guvernamentală rapidă, fundamentată și transparentă.

Ne adresăm în mod special și conducerii Partidului Social Democrat, solicitând sprijinul său pentru identificarea, la nivelul Guvernului și al Ministerului Sănătății, a unei soluții instituționale.

Nu solicităm privilegii, eliminarea concursului sau modificarea rezultatelor obținute.

Solicităm ca promovarea unui concurs național să poată fi urmată de o posibilitate reală de continuare a pregătirii profesionale.

România are nevoie de o strategie coerentă privind formarea și distribuția medicilor, nu de situații în care absolvenți pregătiți și declarați promovați rămân fără posibilitatea imediată de a-și continua cariera.

Timpul pentru o decizie este extrem de scurt

Repartiția candidaților este programată pentru perioada 22–24 noiembrie 2026.

De aceea, solicităm un răspuns și o decizie înainte de începerea acesteia.

Domnule Prim-ministru, domnule ministru al Sănătății, stimați lideri ai Partidului Social Democrat,

Aveți în față o problemă concretă, care privește peste 1.300 de viitori medici și capacitatea sistemului sanitar românesc de a valorifica pregătirea acestora.

Vă solicităm să analizați cu maximă urgență suplimentarea locurilor și posturilor și să comunicați public măsurile pe care le veți adopta.

Nu cerem favoruri. Cerem o soluție legală, echitabilă și responsabilă.

Nu cerem promovarea fără examen. Examenul a fost deja promovat.

Cerem posibilitatea de a continua pregătirea medicală în România.

Cu respect,

Candidați promovați la concursul național de Rezidențiat 2026

Scrisoare deschisă destinată Guvernului României, conducerii PSD, Ministerului Sănătății și mass-mediei.