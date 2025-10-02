Incidentul de la Gleiwitz din 31 august 1939 a fost un atac pus în scenă de nazişti, care s-au dat drept polonezi, şi a servit drept pretext pentru declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial. Formula „steag fals” rămâne una dintre cele mai eficiente metode de a crea un casus belli, iar astăzi tehnologia (dronelor, informaţiei vizuale) o face uşor de adaptat.

În 31 august 1939, la staţia radio Sender Gleiwitz, un atac organizat şi prezentat ca fiind comis de polonezi a fost folosit de Germania nazistă ca motiv pentru a porni războiul. Acest tip de operaţiune — cunoscut sub numele de „atac sub steag fals”, creează rapid o impresie publică: pare că „inamicul a atacat primul”, ceea ce justifică măsuri dure, mobilizare şi represalii, în timp ce reduce spaţiul pentru verificări şi reflecţie.

În epoca modernă, aceeaşi formulă poate funcţiona la fel de bine, dar pe alte coordonate tehnologice. Dronele, de exemplu, pot fi marcate cu însemne false sau pot fi lansate astfel încât să pară că provin dintr-o altă ţară. O imagine puternică, un atac surprins video, urmat de declaraţii oficiale, poate schimba rapid opinia publică şi poate grăbi decizii politice sau militare, înainte ca anchetele tehnice să clarifice realitatea.

Dacă o astfel de operaţiune ar viza România, implicaţiile ar fi serioase. Ca stat membru NATO, un atac atribuit unui actor extern ar putea deveni imediat un punct major de escaladare. Poziţia geografică a României, graniţă cu Ucraina şi proximitate faţă de Marea Neagră, un spaţiu deja tensionat , o face susceptibilă la consecinţele unei crize rapide. În plus, confuzia iniţială şi presiunea mediatică pot favoriza apariţia unui „Gleiwitz modern”.

Concluzia este simplă, dar importantă: ideea că cineva ar putea reproduce astăzi „formula Gleiwitz” nu este fantezie, este un scenariu plauzibil. Tehnologia contemporană şi dinamica informaţiei cresc capacitatea de a fabrica dovezi vizuale şi narative, iar în condiţii de tensiune internaţională aceste false pretexte pot declanşa reacţii rapide şi periculoase.