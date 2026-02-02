Operaţiunea maghiară

Varianta „frumoasă” a protestelor ungurilor din Covasna- Harghita împotriva taxelor si primarilor UDMR este că maghiarii „s-au trezit”. Varianta reală este însă că aceste proteste organizate de Alianța Maghiară din Transilvania sunt fondul/pretextul configurării unei variante politice la UDMR din partea Ungariei, în cazul schimbării puterii de la Budapesta în urma alegerilor din aprilie.

Mișcările ungurilor din România au ca principal punct cardinal Budapesta și în această cheie trebuie interpretat totul. Nu cred în coincidențe. De ce se întâmplă asta tocmai acum? Pentru că pentru prima dată în ultimii 20 de ani, Viktor Orban are „șanse” reale să piardă alegerile iar obiectivul primordial al Ungariei este continuitatea strategiei de ofensivă/ ocupare economică, politică a Transilvaniei prin co-suveranitatea/co-guvernarea de la București. Dacă Orban pierde alegerile, UDMR nu mai poate îndeplini misiunea de „cap de pod” pentru Budapesta în România, fiind lipit mult prea mult de actualul premier. Se scoate astfel în față Alianța Maghiară care are deja contacte cu echipa TISZA, partidul lui Magyar. Din punct de vedere românesc, nu este nicio deosebire între Orban/ Peter Magyar, desigur nici între UDMR/ Alianța Maghiară. Entitățile au aceeași viziune față de Transilvania. Diferă doar într-o anumită măsură drumul geopolitic față de acest obiectiv.

Dacă ne uităm putin în istorie, aflăm un model repetitiv care dă logică ipotezei mele: revoluționarii maghiari de la 1848 ai lui Kossuth au luptat împotriva Imperiului Austriac (globalismului) având ca obiectiv Transilvania. După doar 20 ani „suveranismul” lor s-a transformat/ transferat în Imperiului austro-maghiar tot pentru același obiectiv. La fel, regimul horthyst al Dictatul de la Viena, după ce a pierdut războiul s-a reinventat, marea masă a horthyștilor transferandu-se în Partidul Comunist din România, făcându-se astfel Regiunea Autonomă Maghiară. După decembrie 1989, fostul activ comunist maghiar a constituit UDMR pentru ca misiunea să fie dusă mai departe, adaptandu-se noilor realități. Nimic nu se pierde, totul se transformă în diferite momente cheie ale istoriei. De aceea ungurii ies în stradă acum și nu au ieșit în plandemie, deși în mod real, nemulțumirea lor, la firul ierbii era atunci cu mult mai mare ca acum. Și atunci exista Alianța Maghiară din Transilvania si atunci existau voci nemultumite din rândul lor dar nu au avut niciun fel de ecou practic, n-a fost niciun protest, nici măcar de 3 inși pe trotuar în Covasna și Harghita, pentru că atunci nu exista nevoia maghiară a unei alternative politice la UDMR, pentru că atunci Orban nu era în risc să piardă puterea. Acum toate sondajele din Ungaria, inclusiv cele apropiate guvernului arată acest risc. Pe scurt, situația din Ungaria se prezintă în felul următor: avantajul extern al lui Viktor Orban este susținerea directă de către Donald Trump și Beniamin Netanyahu, relațiile cu cei doi lideri ai SUA și Israel fiind vechi și verificate din punctul de vedere al fidelitatii în momente dificile atat față de Trump cat și pentru Netanyahu, Orban fiind întotdeauna alături de ei. Dezavantajul lui principall este scăderea economică a Ungariei, rivalul Peter Magyar marcând în promisiunea deblocarii fondurilor europene, promovând o politică mai apropiată cumva de Bruxelles, dar fără a fi un globalist „clasic”. Raportarea lui la UE este mai curând una tehnică, referitoare la fonduri, nu una ideologică. Reușește să capteze în cea mai mare parte electoratul tânăr, are o campanie axată și pe identitate națională, acuzându-l chiar pe Orban că face compromisuri în privința intereselor ungurilor din România! Dacă ar fi să simplific foarte mult, comparația dintre cei doi ar fi în felul următor, pe înțelesul tuturor: Viktor Orban este un Laszlo Tokes al anilor 90 pe stilul clasic, Peter Magyar fiind un Laszlo Tokes „modern”, mai pragmatic.

Ungaria prin Magyar nu are doar varianta politică cu Alianța Maghiară din Transilvania, ci si alternativa „ideologică” la Universitatea de Vară Băile Tușnad. Anul trecut „clona” Tușnad a fost în jud. Mureș, în localitatea Adrianu Mare, sub denumirea de ,,Tabăra de dialog comunitar”, petrecută la doar câteva zile distanță de „universitatea” lui Orban. Tot o „coincidență”! „Deosebirea” între cele două evenimente maghiare a fost că cei de la Mureș s-au arătat mai deschiși față de „români’, invitând și aliați ai cauzei autonomiei Transilvaniei, personaje precum Sabin Gherman, Smaranda Enache, Gabriel Andreescu. Peter Magyar a fost în capul mesei, organizatorii fiind „comunitățile” TISZA din Ungaria și România.

Numitorul comun este Laszlo Tokes, care stă la fel de bine la masă ca mână dreaptă pentru Viktor Orban la Băile Tuşnad, așa cum a stat în anii 90 la masa primelor demersuri pentru autonomie exact cu aceeași „români” marca Soros care-i țin acum companie lui Peter Magyar.

În „chestiunea maghiară”, ca întotdeauna, nimic nu se pierde, totul se transformă, pentru îndeplinirea obiectivului.

La noi, la români, cu Orban sau cu Magyar, la Tușnad sau Mureș sau oriunde, rămâne tot așa:

Ceva este etern, Transilvania, pământ românesc!