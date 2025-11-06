Până la urmă, de ce a abandonat Ciucă postul de senator?

Nicolae Ciucă a pierdut alegerile prezidențiale din 2024, dar a câștigat un fotoliu de senator de Dolj. Într-una din dezbaterile electorale, Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, tanti asta care îl sapă pe Bolojan împreună cu Grindeanu, regreta faptul că nu avem o dezbatere consistentă pe teme care ţin efectiv de atributele celui pe care îl vedea deja preşedintele României, îndeosebi pe această zonă de securitate şi apărare.

Pentru că atunci s-ar vedea că Nicolae Ciucă este singurul candidat care stăpâneşte cu adevărat domeniul, mai ales în condițiile războiului de la granițe, a suspinat Pauliuc cu privirea languroasă și cu ochii galeși, de dragul șefului de atunci al PNL.

A venit și rândul lui Ciucă să își dea dovada talentului de strateg neînfricat: “Serviciul meu a însemnat, ani la rând, să fiu în teatru de operații, în război”. Fiți atenți ce a făcut Ciucă la război: “Nu am cărat mapa, nu am ridicat imperii farmaceutice, nu am fentat statul, nepotul meu nu s-a folosit de instituții ale statului ca să se îmbogățească, nu am intrat în politică să fac combinații”.

V-ați prins? Adevăratul război despre care vorbește Ciucă, este cu Ciolacu, nu cu milițiile clericului șiit Muqtada al-Sadr din Nassiriya, Irak. În Irak, Ciucă a fost în vacanță, peisaje cu dune de nisip, cămile, cadâne cu fața mascată, să nu pici cât sunt de mișto, păpică la popotă afară sub umbreluță, freșuri de portocale în șezlong, la umbra eucalipților, baie în piscină, bani serioși vârâți cu lopata în cont, de patria mumă de acasă.

Versiunea mincinoasă a lui Ciucă, din volumul de aminitiri romanțate și aventuri science-fiction, “Un ostaș în slujba țării”, că în bătălia de la Nassiriya trebuia să anihileze inamicul, cucerind teritoriul metru cu metru, este anihilată de generalul de brigadă Gian Marco Chiarini, comandantul Brigăzii Ariete, în subordinea căreia s-a aflat batalionul “Scorpionii Roșii” comandat de lt. col. Nicolae Ciucă:

“Avem o restricție națională, deci nu pot intra în Nassirya»”, mi-a spus Ciucă, a relatat generalul Chiarini. “Deci nu au putut să opereze în interiorul orașului Nassiriya. Pentru că autoritățile voastre naționale nu le-au permis să facă asta”, a completat generalul de brigadă Luigi Scollo.

Strategul Ciucă a intrat în Senat, iar la data de 21.12.2024 devenea membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. De la înălțimea căreia ar fi trebuit, teoretic, să-și dezvăluie profilul de om de arme. Pentru că a dat de greu, și aveam un război real la granițe, și nu putea să mai abereze ca în campanie, ba despre făcutul sarmalelor, ba despre iahnia de fasole și pusul murăturilor, a ales să dezerteze pe 5 februarie a.c. și dus a fost, duce-s-ar învârtindu-se.