Va opri sau nu Putin războiul din Ucraina?

Ce vrea să facă Putin în Ucraina? S-a săturat sau nu Putin de război? Când va încheia Putin războiul?

Sunt întrebări puse foarte des. Până și șefii de state și le pun. L-ați văzut pe Tokaev, prietenul și aliatul său, spunându-i în față că nu înțelege de ce a invadat Ucraina.

Așadar, toată planeta vrea să știe gândurile lui Putin în acest conflict.

Ei bine, Putin le-a răspuns azi tuturor ce vrea să facă. Veștile sunt proaste și foarte proaste.

Pe scurt, Putin spune că nu vrea să oprească războiul. Nici măcar nu adie a pace din discursul său. Ca să fie mai convingător a invocat foști lideri sovietici.

Putin spune chiar că are planul de a „zdrobi inamicul” în Ucraina. Apropo, a pomenit și România în context.

Justificările lui Putin nu sunt noi, dar introduc elemente mai deosebite. În plus, vin după întrebările contondente ale lui Tokaev.

Deci, liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu militarii ruși de Ziua Marinei Militare și a declarat că nu se îndoiește de „victorie”.

Apoi a spus că NU, el NU e agresor.

„Nu am început niciun război, noi doar am început să răspundem la acele acțiuni de luptă, la acest război pe care l-a declanșat actualul regim de la Kiev, cu sprijinul Vestului.”

Da, dar nici Kievul, nici Vestul nu au invadat Rusia. Kievul și Vestul s-au rugat de Putin să nu înceapă războiul, iar acum încearcă să-l convingă să-l oprească.

Putin răspunde și la asta. Spune că ar fi găsit niște documentele sovietice. Ar fi descoperit acolo cum că Donbasul ar fi cerut să facă parte din Rusia, dar nu din Ucraina. Doar că Moscova sovietică s-a opus.

Stați să vedeți cine s-a opus și de ce. Aici l-a invocat pe Lenin.

Zice că „au venit bolșevicii din părțile mai vestice și l-au convins pe Vladimir Ilici Lenin să dea această parte Ucrainei care se forma. Acum trebuie să readuceți totul în făgașul istoric normal.”

Ce documente sovietice a găsit? Cine din Ucraina i-a cerut lui Lenin să nu lase Donbasul Rusiei? Nu știm.

Putin și-a continuat justificările. A ținut să povestească despre cum va împărți el Ucraina inclusiv cu… România. Aici l-a invocat pe Stalin și a fost momentul în care a zis că războiul va tot continua.

„Există partea de vest a Ucrainei, un cadou al lui Iosif Visarionovici Stalin făcut Ucrainei după război.

Sunt sigur că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste pământuri vestice. Ce a aparținut Poloniei, ce a aparținut Ungariei, ce a aparținut României, mai devreme sau mai târziu, peste un an, doi, 10, 15, dar totul se va așeza istoric la locul său.”

Ok, dar de ce a început războiul? De ce a invadat Ucraina. Tokaev nu înțelegea și basta.

Putin l-a invocat pe alt lider de la Moscova, pe Gorbaciov. Spune că NATO ar fi de vină.

„I-au promis lui Mihail Sergheevici Gorbaciov că nu vor extinde NATO. Când colo, au avut o extindere după alta.

În ciuda numeroaselor noastre proteste, n-au dat doi bani pe toate promisiunile lor.

Aceste acțiuni, absolut agresive, au dus la conflictul de astăzi din Ucraina și ne-au forțat să începem operația militară specială.”

Desigur, niciunul din liderii invocați de Putin nu este în viață și nu-l va contrazice. Istoricii nu pot ajunge la Kremlin să vadă ce documente tot găsește acolo Putin pentru a-și justifica invazia în Ucraina.

La final Putin ne mai sugerează un lucru curios. SUA începe să redevină dușman. Până acum Europa era dușmanul care nu vrea să lase Rusia să redevină o mare putere după Al Doilea Război Mondial. De azi vedem că în discursul lui Putin sunt reintroduși americanii.

„Nu doar SUA, ci Occidentul colectiv, s-au gândit dintr-odată că ar trebui să modifice ceva.

De ce Rusia ar trebui să beneficieze de aceleași avantaje ca o țară învingătoare în Cel de-al Doilea Război Mondial? Și au început să modifice.”