Verdictul CJUE: O tentativă de a suspenda biologia. Preţul dezastruos al ignorării realităţii

Recenta decizie a Curții Europene de Justiție, care decretează că protejarea minorilor de propaganda LGBT contravine „esenței UE”, nu este doar un act juridic, ci un experiment social periculos. Este momentul în care ideologia decide să declare război deschis realității obiective, ignorând consecințele catastrofale pe care această fractură le va avea asupra viitorului nostru colectiv.

Subminarea instinctului de conservare

Într-o societate funcțională, sănătatea mentală și integritatea ființei sunt protejate. Când o structură socială încetează să mai identifice deviațiile și tulburările psihice drept vulnerabilități ce necesită tratament, transformându-le în schimb în „modele de drepturi”, acea societate își pierde busola morală. În loc să ofere vindecare celor aflați în derivă, ni se impune să celebrăm deruta.

Pe termen lung, acest lucru duce la o diluare a discernământului colectiv, lăsând generațiile tinere fără reperele necesare pentru a distinge între funcțional și disfuncțional.

Darwin nu face politică: Biologia este implacabilă

Firescul logicii ne spune că biologia nu este o alegere, ci un dat absolut. De la cea mai insignifiantă plantă până la cel mai complex organism, omul, întreaga lume vie este guvernată de o singură lege de fier: procreerea. Orice abatere de la această matrice nu reprezintă o evoluție, ci un scurtcircuit al sistemului care a asigurat supraviețuirea speciilor de-a lungul erelor

Darwin a demonstrat că viața este un efort continuu de a depăși eroarea. În acest sistem, anomaliile sunt rebuturi naturale care, în mod normal, sunt filtrate de procesul evolutiv pentru a permite speciei să supraviețuiască.

Când forțăm o „matrice de rezervă” , una care neagă perpetuarea vieții, direct în mintea copiilor prin propagandă și prozelitism, noi nu „progresăm”, ci generăm entropie biologică. Încercarea de a ridica excepția la rang de regulă este, din punct de vedere evoluționist, o cale sigură către extincție.

Consecințele sunt dezastruoase:

De la criză identitară la colaps demografic Efectele pe termen lung ale acestei decizii nu vor fi doar juridice, ci existențiale: Fragilizarea psihică a tinerilor: Expunerea minorilor la concepte care contrazic realitatea lor biologică creează o confuzie identitară profundă, transformând școala și media din spații de învățare în laboratoare de inginerie socială.

Iarna demografică: O civilizație care își investește valorile în modele care nu pot procrea este o civilizație care își semnează singură sentința la moarte. Fără respectul pentru „firescul” transmiterii vieții, populația se va contracta până la irelevanță.

Colapsul structurii sociale:

Familia, singura unitate care a asigurat supraviețuirea omului timp de milenii, este delegitimată. Rezultatul va fi o masă de indivizi atomizați, fără rădăcini și fără viitor biologic.