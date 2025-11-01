De ce nu pleacă armata americană din Polonia

10.000 de soldați americani staționează în Polonia, cu toate garanțiile Casei Albe că numărul lor nu va fi redimensionat. Ba s-ar putea să crească prin relocarea unor contingente din Germania. Spre deosebire de România, Polonia alocă armatei 4,7% din buget, iar la anul va aloca 5%.

Apoi, Polonia este singurul stat de pe flancul de est care a instituit un sistem de co-plată a soldelor, de până la 15.000 de dolari anual, fiecărui militar american. Gândiți-vă că Statele Unite sunt în shutdown și că armata n-a mai fost plătită de o lună. A trebuit ca un sponsor anonim să contribuie cu o sumă de 130 milioane $ la plata soldelor.

Dar asta înseamnă abia 100 $ alocați fiecărui militar. Ulterior, s-a aflat că este vorba despre miliardarul Timothy Mellon, unul dintre sponsorii istorici ai republicanilor. Da, Polonia este a 20-a economie a lumii, în timp ce România este abia pe locul 51.

Totuși, presiunea financiară este atât de mare în Statele Unite, încât luarea unei decizii care pare intempestivă, de relocare a trupelor Pentagonului, s-ar putea să aibă legătură și cu blocajul guvernamental care a început pe 1 octombrie.