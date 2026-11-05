Sabotajul GRU de la Carfil Brașov și-a ratat ţinta

Pe plarforma Carfil din Brașov, filială a ROMARM, se derulează proiectul „Drona Românească”. Producția de serie a sistemelor de recunoaștere, supraveghere și atac se realizează printr-un parteneriat strategic cu americani de la Periscope Aviation.

CUDA este o dronă tactică ultra-compactă de supraveghere și recunoaștere, cu cameră 4K, comunicații securizate și criptate și protecție avansată împotriva bruiajului.

SIRIN este un model de dronă tactică îmbunătățit pentru misiuni de recunoaștere și atac, capabil să transporte echipamente sau muniție.

STINGRAY este o dronă tactică maritimă destinată operării în condiții climatice și de mediu extreme. Este utilizată pentru supraveghere, recunoaștere și transport logistic pe distanțe foarte lungi.

KRAKEN este un sistem cu decolare și aterizare verticală electrică (eVTOL), complet autonom și echipat cu sisteme de navigație anti-bruiaj pe distanțe mari.

Aplicațiile includ misiuni de aprovizionare aeriană tactică, comunicații la mare distanță, precum și sisteme de drone kamikaze.

Dronele din gama CUDA, SIRIN și KRAKEN au început deja să fie livrate și integrate într-un program masiv de producție și cooperare directă cu Ucraina.

Program de coproducție este finanțat cu 200 de milioane de euro din fondurile SAFE.

Incendiul criminal provocat de rețeaua de sabotori coordonată de GRU nu a atins platforma de asamblat drone și nici liniile de producție militară.

Fabrica de armament Carfil S.A. și infrastructura sa strategică au rămas intacte, fiind protejate de zidurile de demarcație.

Atacul a mistuit o hală privată și a produs pagube estimate la o jumătate de milion de euro.

Linia de producție a proiectului „Drona românească” a fost suplimentată cu sisteme de supraveghere video. Ca și linia de producție a OVES Enterprise din Cluj Napoca.

În martie 2025, OVES a semnat un acord strategic cu compania britanică Overwatch Aerospace. Dronele militare Pholos ale companiei Overwatch folosite de ucraineni au integrat platforma românească Nemesis.

Platforma Nemesis oferă autonomie totală de zbor, navigare fără GPS și capabilități de atac chiar și atunci când rușii folosesc bruiaj electronic puternic.

Proiectul Interjet – distrugătorul de drone Shahed – ghidat prin AI, dezvoltat de asemenea de către OVES Enterprise, urmează să fie exportat în Ucraina.

INTERJET este primul interceptor de drone cu turbină dezvoltat de o companie privată din România, conceput ca o dronă autonomă de mare viteză,

destinată să vâneze și să neutralizeze amenințările aeriene rapide, cum sunt dronele tactice sau cele de tip FPV, care devin tot mai greu de contracarat prin metode tradiționale.