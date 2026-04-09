02 februarie 1867. Începuturile Casei Buzini, casa ce a avut şansa să dăinue şi astăzi pe strada Domneasca, oraşul Galaţi, ,,targul cumplit de negustori,” făra lege, făra suflet

Doamna M. Necolaide cu consimtamantul sotului Z. Neculaide, vinde Domnului Dumitru Hagi Buzini un teren in strada Domneasca, cu urmatoarele dimensiuni; 12 stanjeni la strada Domneasca, apus, 30 stanjeni latura dinspre miaza zi,12 stanjeni latura de rasarit la strada Mihai Voda(era inca vorba de Mihai Sturza), 30 stanjeni in partea de miaza noapte. Pretul vanzarii era de 108 galbeni stanjenul, 1296 in total. Familia Neculaide cumparase acest teren in anul 1862 de la fratii Ion si George Dobre. Casa ridicata aici se termina in 1872.

Ion Casu 10 - aprilie - 2026

