Ce a fost și nu mai este Cinematograful Republica

Domnul nostru pedagog, de la Internatul Liceului Vasile Alecsandri anii *60, fost actor, ajunsese aici datorita pierderii vederii. Facuse de toate. In tinerete jucase si fotbal la celebra echipa DVA, Dacia Vasile Alecsandri. Componenta pe care o avea echipa in care jucase, era mai todeauna acceasi; ,,Hentel, Mentel, Pentel ………..si pe dreapta eu,” eu fiind neuitatul nostru pedagog Mazilu Alexandru.

Iata ca, asa se pare, s-a intamplat si cu celebra sala ODEON din Galati. In 13 februarie 1930, ,,subsemnatii Z. Frolichman, H. Helman, M. Blumer si C. Poop, construind in strada Domneasca nr.35 o sala de spectacole cu emblema ODEON …..,” cer primariei cuvenita autorizatie de functionare.

A functionat in acest regim pana in anul 1950, cand este trecuta in proprietatea statului cu decretul 92/1950 de la Prodrom Ioan. A urmat, Maxim Gorki, Republica si…….