Dronele ucrainene continuă să atace petrolierele rusești care încearcă să livreze combustibil în Crimeea, o mare parte din aceasta fiind fără electricitate și apă deja de patru zile. Noaptea trecută, alte 12 petroliere aparținând flotei din umbră a rusiei, precum și un vrachier și un remorcher, au fost lovite în Marea Azov, potrivit lui Robert „Madiar” Brovdi. Respectiv, numărul petrolierelor, navelor de transport marfă și ambarcațiunilor speciale atacate de SBS pe parcursul ultimelor patru zile în Marea Azov a crescut la 35! Și în noaptea asta au fost lovite alte nouă nave – vom afla mai târziu detaliile.

Anterior, aviația ucraineană a distrus principalele artere de aprovizionare militară ale Kremlinului în regiunea Belgorod. Conform rapoartelor panicate ale canalului rusesc Telegram, pro-război, Zapiski Veterna, avioane de vânătoare ucrainene au distrus patru poduri vitale cu rute de tranzit critice care alimentau direct gruparea militară a rusiei pe direcțiile Harkiv și Kupiansk. Loviturile de precizie au paralizat instantaneu mișcarea blindatelor grele, a convoaielor de muniție și a întăririlor de trupe care se îndreptau direct spre linia frontului.

În noaptea asta, dronele ucrainene au atacat din nou și Moscova. Atacul a început în jurul orei 22:13. Ulterior, Sobianin a anunțat că numărul dronelor „doborâte” a ajuns la zece, iar serviciile de urgență lucrează la locul „prăbușirii”. Din cauza atacului, aeroportul Domodedovo din Moscova a suspendat temporar toate zborurile.

În general, SBS au declanșat o adevărată furtună în teritoriul rus, lansând o ofensivă masivă, multidirecțională, cu peste 330 de drone cu rază lungă de acțiune. Flota aeriană ucraineană a pătruns adânc în spațiul aerian ostil, concentrându-se simultan asupra activelor militare și economice din Crimeea ocupată și din zeci de regiuni rusești. Amploarea acestui atac a trimis rețelele de apărare aeriană ale Kremlinului în stare de șoc total, declanșând angajamente de interceptare panicate din sectoare de frontieră precum Belgorod și Briansk până în zona metropolitană Moscova.