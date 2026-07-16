Șase, aterizează Grindeanu!

Grindeanu acuză că brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu Pesedeaua, legați de scaune ca la aterizarea forțată. Pilotați de un aviator demis cu 281 de voturi de jumătatea suflată cu haor roșu a aeronavei.

Competiția pe cine doboară primii avionul a început de la companiile de stat, n-o s-o recunoască Grindeanu nici cu degetele strânse în ușă. Ce e mișto la pesediștii ăștia tari în clanță e că nu sunt niște dobrogeni-gherea de mâna a doua, ci de-a dreptul niște vâlcovi și dragne premium.

Ce e fatal la Grindeanu, e că indiferent cum va ateriza avionul, dosarul Nordis e tot acolo și îi face cu ochiul nerăbdător. Cu cele 400 de volume de probe ale sale, cele 100.000 de file și cu cele 2.000 de persoane audiate. Alo, Grindene, mai ești în aer?

–––-