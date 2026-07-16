„Der Kaiser,” este una dintre cele mai legendare figuri din istoria fotbalului

În data de 17 iunie 1970, Germania de Vest s-a confruntat cu Italia într-un meci cunoscut drept „Meciul Secolului” în semifinalele Cupei Mondiale, desfășurate în Mexic. Partida a avut loc la Estadio Azteca din Mexico City și a devenit una dintre cele mai dramatice și memorabile din istoria fotbalului.
În timpul meciului, Beckenbauer a suferit o accidentare gravă la umăr. În ciuda durerii intense și a limitării fizice evidente, el a refuzat să părăsească terenul. În acele zile, nu erau permise decât două schimbări de jucători, iar Germania își folosise deja ambele înlocuiri. Cu umărul imobilizat cu o bandă și o atelă improvizată, Beckenbauer a continuat să joace, oferind o performanță eroică și inspirând colegii de echipă și fanii deopotrivă.
Meciul a fost extrem de intens și a intrat în prelungiri, terminându-se cu scorul de 4-3 în favoarea Italiei. Deși Germania de Vest a pierdut, sacrificiul și determinarea lui Beckenbauer au fost aplaudate la nivel mondial. Această demonstrație de curaj și dăruire a cimentat statutul lui Beckenbauer ca unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din toate timpurile.
DZF
16 - iulie - 2026