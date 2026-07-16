„Der Kaiser,” este una dintre cele mai legendare figuri din istoria fotbalului

În data de 17 iunie 1970, Germania de Vest s-a confruntat cu Italia într-un meci cunoscut drept „Meciul Secolului” în semifinalele Cupei Mondiale, desfășurate în Mexic. Partida a avut loc la Estadio Azteca din Mexico City și a devenit una dintre cele mai dramatice și memorabile din istoria fotbalului.

În timpul meciului, Beckenbauer a suferit o accidentare gravă la umăr. În ciuda durerii intense și a limitării fizice evidente, el a refuzat să părăsească terenul. În acele zile, nu erau permise decât două schimbări de jucători, iar Germania își folosise deja ambele înlocuiri. Cu umărul imobilizat cu o bandă și o atelă improvizată, Beckenbauer a continuat să joace, oferind o performanță eroică și inspirând colegii de echipă și fanii deopotrivă.