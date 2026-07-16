Rușii omoară civili, ucrainienii, strategic

Chiar dacă în unele postări relatez exclusiv despre atacurile Ucrainei asupra obiectivelor strategice rusești de întreținere a războiului, asta nu înseamnă că rușii fac vreo pauză semnificativă în atacurile asupra civililor ucraineni. Atacurile rusești asupra Ucrainei nu încetează niciodată.

Doar ieri noaptea și dis-de-dimineață, nouă persoane, inclusiv un adolescent, au fost rănite în Zaporijia, cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în Odesa și alte patru – la Herson. În Zaporijia, rusia a atacat o clădire rezidențială, la Herson – un magazin în cartierul Korabelny, iar în Odesa – o parcare de autobuze care a fost distrusă. Iadul pe pământ!

Totodată, o dronă rusească de tip Șahed a intrat în spațiul aerian al Moldovei. După ce s-a prăbușit nu departe de satul Kopanka din raionul Căușeni, i-a explodat rezervorul cu benzină. Ulterior, geniștii au efectuat detonarea controlată a dronei care avea o încărcătură explozivă de aproximativ 40 kg.

Tot ieri, ziua, rușii au atacat infrastructura portuară din regiunea Odesa. Conform anchetei, a fost avariată suprastructura unei nave străine care transporta îngrășăminte și arbora pavilionul Republicii Togo. Cinci membri ai echipajului au fost uciși pe loc. Alte 12 persoane au fost rănite.

Iar asupra orașului Orehov, în regiunea Zaporojie, rușii au lansat o bombă aeriană super-puternică FAB-3000 (1400 kg de explozibil!). Ei numesc asta „eliberare”…

Totuși, orice ar fi, Madiar sparge flota rusească din Marea Azov de-i sar toate capacele. El a declarat că în noaptea de 13 iulie, unitățile SBS au lovit 15 nave ale „flotei din umbră” rusești (7 petroliere, 5 nave de marfă, 1 feribot și 2 remorchere), iar în total, pe parcursul a opt zile – 105 nave.

Totodată, avem vești bune de pe front: avansând pe o distanță de 25 km, regimentul 425 de Asalt „Скеля” (Stânka) a eliberat șase sate din regiunea Dnipropetrovsk: Ternovo, Zaporijskoie, Novogheorghievka, Vorone, Sicinevo și Malievka. În total, au fost eliberați peste 120 de km pătrați de teritoriu. Operațiunile de asalt au fost efectuate cu sprijin aerian constant.

Astă noapte, ucrainenii au atacat rafinăria Gazprom Neftehim Salavat din Republica Bașkortostan. La aproximativ 1.500 km de graniță. Acesta este unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului și petrochimie din rusia, cu un ciclu complet de procesare a hidrocarburilor. Uzina produce diverse tipuri de benzină, motorină, polietilenă, amoniac, uree etc. Gazprom Neftekhim Salavat este (a fost?) ultimul producător de combustibil important, rămas „întreg” în rusia. #SlavaUkraini #HeroyamSlava