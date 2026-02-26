Deci, să mergem pe ape! Dar nu pășind, ci cu amfibia de P. S. R. (O să vă deslușim curând)

,,Minunea Maicii Domnului este chiar izvorul tamaduirii ranilor acestei istorice biserici prin deosebita ravna a Parintelui Vasile Calianu si a mai multor milostivi donatori.

Tuturor binecuvantari si pretuire.”

12 N. 2007

Semneaza Casian Craciun

Era momentul cand, parintele Vasile Calianu cu ajutorul unor adevarati ,,oameni de bine” au reusit sa inlature ranile Bisericii Isvorul Maicii Domnului din Caramidaria Badalanului si sa o redea celor ce iubesc, admira si insufletesc creatia lui Dumnezeu.

Au trecut anii, ani in care normalitatea parea sa se aseze pentru todeauna in sfantul lacas. Acelasi grup de credinciosi, carora li s-au alaturat si altii, au reabilitat icoane, au reparat problemele aparute pe parcurs, ajutand biserica sa-si implineasca menirea.

Dar de ce sa fie bine, daca poate sa fie rau. Astazi se apropie dezastru si nici laudatorii de altadata, nici administratorii targului nu vad, nu aud, nu simt.

De aproape o luna, biserica e in apa si cine vine la slujba trebue sa fie dotat cu cizme de cauciuc sau sa-si ude incaltarire de acasa, sa se obisnuiasca cu rigorile baltii pe care trebuie sa o escaladeze. Cei care au revitalizat-o privesc neputinciosi. Episcopia nu o vrea iar primaria nu o are. Doar ruinele scolii de alaturi, sunt ,,dispuse” sa o ajute.