Loyd austriac este în picioare din 1904!

26 iunie 1904, Societatea Lloyd Austriac, primeste de la primaria Galati autorizatie, pentru a construi un local pentru agentie, o MAGAZIE si o latrina de categoria I, pentru agentie, pe strada Portului. Cu exceptia Palatului Navigatiei, magazia Loydului, e singura ,,vechitura” ramasa in picioare, e drept cam ametita, de pe agitata strada a Portului. Disparitia a tot ce a fost aici si a fost, cronometreaza parca ,,coborarea” vechiului oras, de la involburata apa a Dunarii la linistea sonetelor de pe dealul Tiglinei.