Formula lui Dumnezeu

Fizica teoretică nu are fundamente pentru a-l putea pune în ecuație pe Dumnezeu. O viitoare „teorie a totului” ar trebui să unească cele două mari teze actuale: relativitatea generală, care explică macrocosmosul și gravitația; mecanica cuantică, care elucidează microcosmosul și forțele subatomice.

O ecuație finală ar avea o lungime de maximum un centimetru și ar lămuri nașterea și funcționarea întregului Univers. Aproape că ai fi tentat să speculezi că în acel centimetru ar intra tetragrama sacră YHWH – Iahve/Iehova;

sau numele IHW, o formă arhaică, prescurtată și adesea considerată secretă sau ezoterică a tetragramei sacre. Ne-am întoarce de unde am plecat, la ocultism, gnosticism și la textele magice antice.

În care varianta tri-consonantică poartă o încărcătură mistică profundă, fiind asociată cu ascunderea numelui rostit al divinității. În tradiția iudaică, pronunțarea numelui întreg YHWH a devenit complet interzisă după distrugerea celui de-al Doilea Templu.

Singurul mod în care scribii sau misticii se puteau referi la El fără a încălca tabuul era utilizarea formelor scurte, precum IHW sau Yah. În papirusurile magice grecești formula IHW era folosită ca o mantră de putere.

Magicienii antici credeau că invocarea exactă a acestor trei sunete oferea control asupra spiritelor, deoarece reprezenta numele ascuns care a dat viață Universului. În ebraica veche, fiecare literă avea o valoare simbolică și numerică:

I -Yod – reprezenta mâna, puterea divină sau începutul creației; H – He – reprezenta suflarea de viață; W – Vav – reprezenta cuiul sau legătura dintre cer și pământ. Prin eliminarea ultimei litere „H”, formula rămânea deschisă, o cheie cifrată accesibilă doar celor inițiați.

Astăzi, ca să speculezi asupra unei ecuații a lui Dumnezeu, ar trebui să combini elemente de fizică teoretică, cultură pop, literatură de ficțiune și tentative sau rudimente de logică matematică.

Logicianul Kurt Gödel a creat o demonstrație formală pentru existența lui Dumnezeu. Aceasta nu este o formulă cuantică, ci o teoremă de logică modală. Gödel a definit matematic proprietățile pozitive ale Creatorului.

El a demonstrat axiomatic că o entitate care deține toate proprietățile pozitive trebuie să existe în mod necesar. În anul 2013, cercetătorii Christoph Benzmüller și Bruno Woltzenlogel au introdus axiomele lui Gödel într-un program automat de demonstrare a teoremelor.

Computerul a confirmat că lanțul logic al lui Gödel este 100% corect din punct de vedere matematic, dar validitatea unei demonstrații matematice depinde integral de axiomele de la care pornește. Dacă premisele sunt greșite sau discutabile, concluziile își pierd valoarea de adevăr.

Matematicienii, logicienii și filozofii au adus patru mari critici demonstrației lui Gödel: 1. colapsul modal sau problema liberului arbitru: dacă demonstrația este adevărată, lumea devine complet deterministă. Nu mai există contingență, coincidențe sau liber arbitru.

Tot ce se întâmplă în Univers trebuia să se întâmple exact așa, eliminând posibilitatea alegerii; 2. subiectivitatea proprietăților pozitive: Gödel nu definește clar ce înseamnă ca o proprietate să fie pozitivă,

lăsând conceptul la nivel abstract. El sugerează că pozitiv înseamnă bun, estetic sau pur din punct de vedere logic, văduvit de orice negație; 3. paradoxul lui Sobel sau monstrul omnipotent:

filozoful Jordan Howard Sobel a demonstrat că axiomele lui Gödel permit definirea unor entități matematice absurde sau monstruoase. Dacă acceptăm regulile lui Gödel, putem folosi exact același aparat matematic

pentru a demonstra existența necesară a unei entități malefice, definind pur și simplu proprietățile ca fiind negative în oglindă. Sistemul axiomatic nu are un mecanism imunitar intern care să prevină inversarea logicii pentru a demonstra existența unor concepte absurde;

4. critica clasică a lui Kant actualizată: deși Gödel a încercat să repare argumentul ontologic clasic al lui Anselm de Canterbury, el se lovește secvențial de critica filosofului Immanuel Kant: „Existența nu este un predicat real”.

Kant a argumentat că a spune că ceva există nu adaugă nicio caracteristică nouă acelui lucru. Dacă descrii un măr ca fiind roșu, dulce și zemos, adăugarea cuvântului „existent” nu schimbă cu nimic descrierea mărului.

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