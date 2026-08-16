Investiţie de miliarde lăsată in paragină

16 - august - 2026
Cam aşa s-ar putea spune despre ce s-a întâmplat în ...
Campion(i) cu 17.445.812 lei, plus 6.392.421 de lei, sunt Eduard ...
Conform raportării făcute la finele lunii octombrie 2019 pe SPIT ...
Familia Mînjineanu a dat lovitura Conform datelor de pe site-ul Bursei ...
Lista “neactualizata” a masonilor din România – raport SRI Raportul SRI ...
Fizica teoretică nu are fundamente pentru a-l putea pune în ...
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În România există probleme care apar din senin. Și există probleme ...
pe vremea lu ăla capra vecinului era bun al întregului ...
În Maramureș, rostirea numelui șarpelui încă mai este un puternic ...