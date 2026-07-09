În seara de 29 decembrie 1933, pe peronul gării din Sinaia, prim-ministrul Ion Gheorghe Duca a fost împușcat de trei legionari. Când i s-a cercetat trupul, s-a aflat ceva ce ar trebui predat azi în școli — la ora de „bun-simț”, materie de mult scoasă din programă.

Premierul țării purta o cămașă cârpită la umăr.

Nu metaforic. Efectiv cusută acolo unde se rupsese. Iar în buzunar — relata Adevărul din decembrie 1933 — i s-au găsit câteva hârtii neînsemnate, o monedă franțuzească de cinci parale și 80 de lei. Cu atât voia să se întoarcă la București. La clasa a III-a.

Recitiți, vă rog. Un prim-ministru în funcție, șeful Guvernului României Mari, avea în buzunar 80 de lei și un bilet de clasa a treia. Cu cămașa peticită pe sub haină.

Și nu era figura de o seară. Modestia lui Duca era proverbială. Trăia într-o locuință de două-trei cămăruțe puse la dispoziție de un amic politic, pe Strada Cometa. Soția lui, când mergea la solemnități oficiale, împrumuta toaletele — n-avea rochii de gală nevasta primului-ministru. O mărturie din arhiva orală, de la soția lui Take Ionescu, îl descrie ca pe un om „foarte cultivat, extrem de cinstit și extrem de sărac”, care își aducea oameni la masă fără să aibă ce le pune în farfurie. „Pune și tu apă în supă”, îi spunea soției. Asta era opulența șefului Guvernului.

Acum priviți în jur.

Priviți vilele cu coloane și porți aurite, terenurile „moștenite”, ceasurile cât o pensie pe douăzeci de ani, conturile descoperite providențial de jurnaliști și uitate la fel de providențial de procurori. Priviți declarațiile de avere care cresc miraculos de la un mandat la altul, ca aluatul lăsat la cald. Priviți baronii locali cu studii „la privat” și conace cât primăria pe care o conduc. Și întrebați-vă câți dintre ei s-ar urca, fie și sub amenințarea morții, la clasa a III-a.

Niciunul. Pentru că la clasa a III-a nu se mai poate ascunde nimeni de sine.

Duca avea o cămașă cârpită fiindcă banul public nu trecea prin buzunarul lui — trecea pe lângă el, și atât. Politicianul de azi are cămașa de in italian fiindcă banul public se oprește exact în buzunarul lui, ba mai aduce și prietenii la căpătuială.

Iată distanța dintre două Românii. Nu de tehnologie, nu de PIB — de coloană vertebrală. Una avea premieri săraci și o țară care creștea. Cealaltă are demnitari bogați și o țară care se împrumută ca să le plătească indemnizațiile.

Întrebarea nu e cum am ajuns aici. Întrebarea e cum de mai avem obrazul să ne mirăm.