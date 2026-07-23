Gălăţeanca Doina Maravela Moss din Marea Britanie, pentru prima oară cu o expoziţie personală în orașul natal

Cunoscută iubitorilor de frumos de la Dunărea de Jos din Saloanele Filialei locale a U.A.P.R, la care a participat începând din 2021, Doina Maravela Moss, arhitectă și artistă vizuală născută în Galați și stabilită din 1987 în Marea Britanie, la Londra, va fi prezentă pentru prima oară cu o expoziție personală ce va fi găzduită de Galeriile de Artă „Nicolae Mantu” în perioada 23 iulie – 12 august. Manifestarea se intitulează „Permanența tranzitorie” și este curatoriată de artista decoratoare Sorina Fădor Vădeanu, profesoară la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin”.

Anterior, Doina Moss a mai avut alte două expoziții personale deschise în România: „Emoții estivale”, organizată la Sinaia în Holul de Onoare al Castelului Pelișor (15 iunie – 15 iulie 2024), și „Efemer Permanent”, la Centrul de Cultură Arhitecturală din București al Uniunii Arhitecților din România (26 mai – 7 iunie 2025). Anul acesta, artista a participat la MOBU 2026 (Târgul Internațional de Artă Contemporană din București), expunând lucrări în perioada 3–7 iunie în cadrul standului dedicat artiștilor români de pretutindeni (proiectul ROUNIT).

Așa cum informează artista, expoziția va cuprinde 35 de lucrări de pictură, majoritatea realizate în plein air, făcând parte din patru cicluri: unul prin care aduce un pios omagiu Reginei Maria a României, prin prezentarea unor tablouri cu imagini ale Castelului și Grădinilor acesteia de la Balcic (Bulgaria), „Cuibul liniștit”, cum îi spunea majestatea Sa, precum și a castelelor de la Sinaia; al doilea inspirat de frumusețea parcurilor regale londoneze din Cartierul Richmond; al treilea cuprinzând lucrări pictate în urma unor călătorii internaționale, iar al patrulea reprezentând priveliști pictate pe Coasta din Devon, zonă aflată în partea de S –V a Marii Britanii, cu peisaje spectaculoase, plaje și rezervații naturale renumite, unele aflate în Patrimoniul Mondial UNESCO (Jurasse Coast).

În seara vernisajului din 23 iulie de la Galeriile „Nicolae Mantu”, la invitația Doinei Moss, renumita designeră Simona Șpan din orașul Negrești-Oaș, Județul Satu Mare, participantă la multe evenimente internaționale de modă, va prezenta o colecție a sa de rochii pictate manual, astfel că doamnele și domnișoarele vor avea posibilitatea să asiste la o adevărată lecție de eleganță și rafinament vestimentar.

Pentru cine nu o cunoaște încă pe Doina Maravela Moss, vom spune că după absolvirea Liceului „Alexandru Ioan Cuza” din Galați și-a continuat studiile la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București (1982 – 1987), apoi, la Londra, a frecventat cursurile unei instituții celebre de învățământ superior, Școala de Arhitectură a Asociației Arhitecturii/ Architectural Association School of Architecture (1989). Și-a luat licența de practică profesională la Westminster University (1990). După finalizarea studiilor a devenit membră RIBA (Royal Institute of British Architects ) și a RSA (Royal Society of Arts). Este specializată în arhitectura comercială (birouri, magazine, hoteluri) și rezidențială. Toate proiectele ei sunt axate pe intervenții contemporane în contextul istoric, mai ales în arhitectura clădirilor protejate, realizând o arhitectură hibridă. Între 2013 – 2017 a fost examinator extern la South Bank University Londra, iar din 2011 face parte dintr-un Juriu Internațional pentru evaluarea diplomelor la nivel de Master în Arhitectură. Ca artist plastic a debutat în 2017 la Salonul Refuzaților din cadrul Academiei Regale de Artă din Londra, după care, în anii care au armat, a participat cu lucrări la peste 80 de expoziții de grup și colective din Marea Britanie, S. U. A., Elveția, Spania, Bulgaria, România etc.

În imagini: câteva lucrări cu peisaje de pe Coasta din Devon.