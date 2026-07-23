La centrul logistic Wildberries din Krasnodar, lovit de dronele ucrainene ieri, se adaugă și cel din Nevinnomâssk din regiunea Stavropol. Și acolo fumul negru era vizibil de departe, iar focul mistuia cu poftă pantagruelică sutele de metri pătrați ai centrului. Iar în noaptea asta, se pare că a fost lovit centrul Wildberries din Voronej. Cel puțin, acolo s-au auzit explozii piternice.

De asemenea, ca răspuns la bombardarea orașelor ucrainene, Kyivul a atacat trei întreprinderi Miratorg a celui mai mare agroholding din rusia în Briansk. Produsele întreprinderilor Mirotorg sunt livrate armatei ruse, așa că facilitățile respective sunt ținte legitime pentru FAU.

În general, eu nu cred că Ucraina ar trebui să-și justifice mereu loviturile asupra teritoriului rus, atât timp cât nu țintește deliberat cartierele rezidențiale. Tot ce înseamnă economie în rusia contribuie la susținerea războiului, așa că… să fie primit! Dacă Ucraina va continua să lovească hub-urile economice ale rusiei săptămână de săptămână, atunci, în curând, va fi paralizată nu doar logistica frontului, ci și a întregii rusii.

În noaptea asta, s-au auzit explozii în zonele Feodosia, Evpatoria și Sevastopol din Crimeea. Canalul „Krîmskii Veter” a menționat că „abonații raportează că dronele atacă pozițiile de apărare aeriană din Sevastopol, pe înălțimile Fediukhin, lângă Termocentrala Balaklava”, iar canalul „Exilenova+” a relatat că „SBS continuă să atace infrastructura energetică din Ialta ocupată”. Dronele ucrainene au atacat Crimeea ocupată temporar și noaptea trecută, iar, înainte de aceasta, în noaptea de luni, 20 iulie, ocupanții au închis temporar Podul Crimeea.

Totodată, a fost lovit depozitul de gaz lichefiat NS-Oil LLC din Novospaska, regiunea Ulyanovsk din rusia. Acest obiectiv strategic se află la peste 800 km de granița cu Ucraina. #SlavaUkraini #HeroyamSlava