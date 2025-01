DNA dă la sănătatea lui Buzia

Lume, lume, auziţi că alde DNA s-au apucat de treabă, iar noi fiind pe fază am aflat imediat şi unde caută şi pe cine vizează, adică pe cine au pus bunghiul. Individa cu pricina este o mai veche clientă a ziarului nostru. În nenumărate rânduri am scris despre afacerile necurate, cu semn de întrebare, ale fostei preşedinte a Casei de Sănătate Galaţi, madame Buzia, cunoscută în târg sub porecla de păpuşa Barbie. Individa stă acum, ca şi înainte, pe un porcoi de bani ce izvorăsc încontinuu precum apele minerale de la Căciulata. Noi ne-am întrebat de aiurea, cu ani în urmă, de ce păpuşa Preşedinte avea nevoie zi şi noapte de o mascotă pe care o ţinea în propriul birou, ca pe un căţel de pluş în persoana lui Caranghel. Noi ne întrebam şi atunci şi întrebam şi pe alţii care ar fi trebuit să ştie, despre bârfele din târg cu privire la afacerile cu medicamente, cu firmele de specialitate, despre unele comisioane, despre favorizare, trafic de influenţă, bani mulţi şi tot aşa. Ne întrebam şi ne întrebăm şi acum ca şi atunci, de unde atâtea farmacii fără număr pe numele ei şi al copchilului? De unde ditamai BMW-ul la scara farmaciei ei de pe Traian, care costă cât o casă? Ne întrebam şi ne întrebăm şi acum cum a ajuns madame Buzia ca şi alţi guşteri de cumetrie din domeniul sănătăţii locale, peste noapte, mari „profesori” la renumita „Facultate de medicină” din Republicuţa Galaţi, cu salarii nesimţite care nu se justifică – spun unii.

Drept urmare, ca orice lucru ieşit din comun, ne întrebam şi ne întrebăm, cum?, de unde? Mereu e văzută în Bucureşti la mai toate concertele mari, de ţinută, unde dă asistenţa pe spate cu toaletele, sau despre concediile periodice în ţări şi locuri exotice unde rar calcă picior de român.

Acum am auzit, pe surse, că la Casa de Sănătate, în prezent DNA-ul sapă din greu căutând-o pe „madame” în străfundurile şi tenebrele afacerilor şi deciziilor trecute şi, de ce nu?, chiar mai actuale. Noi nu putem decât să ne bucurăm la aşa auz şi o să-i îndemnăm pe anchetatori să caute cu sârg, să conexeze, să crească volumul dosarelor şi mai apoi… să se mai cureţe târgul de şmecheri intelectuali, cu volănaşe la „gulere albe”, de cei care au supt cu conducta fiind călare pe silozurile proprietate a cetăţeanului şi a STATULUI.