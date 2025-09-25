COMUNICAT DE PRESĂ – Concursul Internaţional de Creaţie CultuRO, Madrid, Spania, ediţia a II-a

Concursul internaţional de creaţie CultuRO, a devenit, prin numărul mare de aplicaţii şi prin calitatea deosebită a acestora, cel mai important concurs de artă al diasporei româneşti. Sarcina Juriului a fost extrem de dificilă, atât datorită numărului mare de artişti care s-au înscris cât şi datorită calităţii deosebite a multora dintre materialele propuse.

Juriul, în componenţa Adrian SUCIU, (România) – preşedinte, Mariana FERIDE, (Spania) – vicepreşedinte, Nicoleta CRĂETE – secretar, Maria Isabel de la CRUZ ABALO, (Spania), Lucilla TRAPAZZO, (Italia), Traian MÂRZA, (România), Mariela CORDERO, (Venezuela), Valeru CIUREA, (România), Mădălina Petronela DOZESCU, (România), Marian NENCESCU, (România) – membri, a stabilit lista premianţilor. Aceştia sunt:

Medana OPREA, România -Marele Premiu CultuRO 2025 pentru întreaga activitate artistică şi culturală

Violeta ANCIU, România – Premiul CultuRO 2025 pentru Literatură

Cosmin COCIŞ, Franța -Premiul CultuRO 2025 pentru Arte plastice

Daniela VOICILĂ, România -Premiul CultuRO 2025 pentru Muzică

Cristina BARNA, România -Premiul CultuRO 2025 pentru Dans

Juriul a decis să nu acorde, la această ediţie, Premiul CultuRO 2025 la secţiunea Arta actorului.

De asemenea, se acordă următoarele premii din partea partenerilor CultuRO 2025:

Tudorica BRUMĂ, Spania -Premiul Asociación Rumanía Cultural Europea de España pentru muzică

Elena CHEŢAN, România -Premiul Orizont TV pentru arte plastice

Elena CIOBANU, România -Premiul InfoArt pentru debut în poezie

Doru CÎRCIU, Spania -Premiul Orizont TV pentru muzică

Victoria CÎRCIU, Spania -Premiul Asociación Rumanía Cultural Europea de España pentru muzică

Vasile JUVERDEANU, Italia -Premiul Boema 9 pentru poezie

Cristi MERCHEA, Anglia -Premiul „Centro Cultural La Tierra Tracia” pentru volum

Teodora OLTEANU, Spania -Premiul Filialei Occident a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România pentru publicistică

Eugenia PETRUSE, Spania -Premiul Ligii Scriitorilor Din România, Filiala Spania pentru proză

Ivona POPESCU, România -Premiul InfoArt pentru proză

Adina VÂLCU, Anglia -Premiul Boema 9 pentru poezie

Juriul îi felicită pe toţi şi mulţumeşte tuturor concurenţilor, organizatorilor şi partenerilor pentru interesul arătat şi sprijinul acordat acestui eveniment de marcă al vieţii spirituale a diasporei româneşti.

„CULTURO.RO – PLATFORMĂ CULTURALĂ A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI“ este o platformă culturală online pentru românii de pretutindeni și o sursă importantă de inspirație și informație pentru toți românii. Un loc unde românii de pretutindeni pot descoperi și explora cultura românească și care oferă o gamă largă de subiecte legate de evenimentele organizate de români, târguri de carte, expoziții de artă, concursuri literare, concerte de muzică. O platformă dedicată mediului asociativ și ONG-uri, grupurilor profesionale, activităților desfășurate de români in diaspora sau de interes pentru aceștia.

„Citește românește, gândește românește, trăiește și simte românește“, un proiect inițiat de Asociación Socio-Cultural Romanati – Centro Cultural La Tierra Tracia și susținut de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

