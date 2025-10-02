Doar „prizonierii” pot vedea fluturii! Ceilalţi, doar ca o lampă!

„Patrula prizonierilor“ a fost pictată când Van Gogh era prizonier în azilul Saint-Rémy.

Scena se petrece în închisoare, în așa-numita groapă cu șerpi, când prizonierii au dreptul la o oră de timp liber. Mărșăluiesc în cerc, un marș obsesiv, fără ieșire. Unul dintre prizonieri, însă, cel din prim-plan cu părul roșu, iese în evidență din masa anonimă a celorlalți prizonieri.

Potrivit unor critici, acest prizonier este însuși Van Gogh. Disprețuit și exclus de o societate care îl vedea doar ca pe un ratat, un nebun, Van Gogh își spune povestea prin intermediul acestei picturi: povestea unui om înțeles greșit de o societate de automate.

Dar dacă te uiți mai atent, vei observa un detaliu pe care mulți îl trec cu vederea: sus pe peretele închisorii sunt doi FLUTURI mici. Aripile lor sunt întinse și par să fugă departe de toată urâțenia lumii. Pentru Van Gogh, acești fluturi reprezentau speranța. Libertatea.

Singurul prizonier capabil să vadă fluturi, simbol al speranței și libertății, este cel care nu își ține capul plecat, ci își ridică ochii spre cer.

(Guendalina Middei)