Evenimente Librăriile Humanitas

Gheorghe CRĂCIUN (1950-2007), prozator, eseist, teoretician și critic literar, este unul dintre cei mai importanți scriitori români contemporani. A publicat romane – Acte originale/Copii legalizate (1982, 2014), Compunere cu paralele inegale (1988, 2015), apărut și în limba franceză, Composition aux parallèles inégales (2001), Frumoasa fără corp (1993, 2007, 2019), Mecanica fluidului (2003, 2014), Pupa russa (2004, 2007, 2023) –, volume de eseuri, publicistică, teorie și critică literară, precum și Trupul știe mai mult. Fals jurnal la Pupa russa (1993-2000) (2006, 2024). Este prezent în numeroase antologii de proză, precum Desant ’83 (1983), Competiția continuă. Generația ’80 în texte teoretice (1994, 1999), The Phantom Church and Other Stories from Romania (1996), Generația ’80 în proza scurtă (1998), Romanian Fiction of the ’80s and ’90s (1999), Literatura română postbelică între impostură și adevăr (2000), Tizenegy. Kortárs román prózaíró (2005), Top 22. Teil II. The Only Way Is Up… (2005), Les Belles Étrangères. Douze écrivains roumains (2005), Plural (2005), Eromania (2005). A primit, între altele, Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România (1983), Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1995, 2003), Premiul ASPRO pentru cea mai bună carte de critică a anului (1997, 2002).

𝐌𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢, 𝟐𝟓 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟗:𝟎𝟎, Editura Humanitas Fiction vă așteaptă la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (Bulevardul Regina Elisabeta 38) la lansarea volumului 𝑶 𝒗𝒂𝒓𝒂̆ 𝒅𝒐𝒂𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒏𝒐𝒊 de 𝐀𝐧𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭 recent apărut în colecția „Raftul Denisei” în traducerea Irinei Horea. „O meditație inteligentă despre relația dintre teatru și viață, despre perspectiva romantică versus cea realistă, O vară doar pentru noi este probabil cel mai bun roman al lui Ann Patchett.“ — Boston Globe

Participă: 𝐀𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐮𝐫𝐜𝐚𝐫𝐮, critic literar, 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐢̂𝐫𝐯𝐚𝐧, critic literar, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞𝐚 𝐂𝐡𝐞𝐛𝐚𝐜, jurnalist cultural și editor coordonator bookblog.ro. Moderatorul întâlnirii va fi 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐬𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐚̆𝐧𝐞𝐬𝐜𝐮, Directorul Editurii Humanitas Fiction.

În cea de-a doua parte a evenimentului, actrița 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐨𝐜𝐢𝐚𝐬̦, va citi un fragment din cartea scriitoarei americane.

Accesul este gratuit, în baza unei rezervări prin Eventbook, în limita locurilor disponibile.

Rememorare a unei aventuri de o vară cu un celebru actor, elegie a tinereții pierdute și elogiu al maturității și al celei de-a doua șanse, romanul 𝑶 𝒗𝒂𝒓𝒂̆ 𝒅𝒐𝒂𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒏𝒐𝒊 explorează, în inconfundabilul stil atent și delicat al lui 𝐀𝐧𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭, iubirea: pasiunile (și greșelile) de tinerețe, afecțiunea durabilă și înțeleaptă a unei căsnicii împlinite, indelebila legătură dintre părinți și copii.

Vă invităm miercuri, 25 iunie, ora 19.00, pe Terasa Librăriei Humanitas Kretzulescu la un dialog între muzicianul Berti Barbera și jurnaliștii Liana Stanciu și Horia Ghibuțiu, cu tema „Cum ajungi la muzica bună?", o întâlnire prilejuită de lansarea volumului „Ascultă și dă mai departe! Albume, povești și revelații muzicale bine alese" de Berti Barbera, apărut recent la Editura Humanitas. Evenimentul se va încheia cu o sesiune de autografe. Accesul la eveniment este gratuit și se face pe baza unei rezervări prin Eventbook. „Ascultă şi dă mai departe!", un fel de manifest al muzicii cu miez, cuprinde zeci şi zeci de racorduri cu literatura, arhitectura, sculptura şi pictura lumii. Berti Barbera nu scrie doar despre Led Zeppelin şi Mike Oldfield (Dumnezeule, ce muzician!), ci şi despre Gaudi şi Shakespeare. Cine îi citeşte cartea se alege cu o serie de ghidaje prin luxurianţa pop-rockului mondial şi, în acelaşi timp, constată în ce fel îşi răspund artele una alteia, în ce fel îşi asigură reciproc ecouri. – Radu Paraschivescu Berti a ales lucrări semnificative din istoria muzicii rock, despre care ne povestește cu multă dăruire, pasiune și admirație. Dar ne povestește nu numai despre aceste capodopere, ci și despre geneza lor, prin minibiografii ale celor care le-au creat… – Josef Kappl BERTI BARBERA (n. 1972) este muzician, actor și prezentator de radio și televiziune. A copilărit în Rădăuți și Suceava, unde și-a descoperit pasiunea pentru muzică și ritm. S-a remarcat încă din vremea liceului, dând viață unor trupe locale. În 1990 și-a început studiile de actorie, absolvind în 1994. În paralel cu studiile, a început să se implice în proiecte muzicale, devenind solist vocal și percuționist, colaborând cu numeroși artiști și formații de renume din România, precum Timpuri Noi, Cargo, Phoenix, Mircea Tiberian, Marius Popp, Anca Parghel, Johnny Răducanu și Nicu Patoi. A lansat mai multe albume cu Nicu Patoi, printre care se numără Confident Stories (2005), Stringasong (2008), 100 Hours (2015), Blues Drops (2019). O reușită recentă este albumul 50 and Swingin', înregistrat împreună cu Big Bandul Radio în ziua în care a împlinit 50 de ani. Din 2003 face parte din Platonic Band, din 2012 activează ca percuționist în grupul lui Alexandru Andrieș, în 2024 dezvoltă un repertoriu de jazz împreună cu Sebastian Burneci Quintet, iar în 2025 începe un proiect artistic alături de Ada Milea. Pe lângă activitatea muzicală, a fost prezentator al emisiunii Taverna la TVR între 2003 și 2008, alături de Iulian Vrabete, și este realizatorul unor emisiuni radio precum Aquarela do Brasil și Jazzy Hour la Radio România Muzical. Între 2017 și 2023 a prezentat emisiunea Blues Drop la Rock FM. De ce visăm? Despre știința și istoria viselor cu Alexandru Babeș, profesor de neuroştiinţe şi fiziologie, Corina Negrea, jurnalist de știință, și Vlad Zografi, fizician și scriitor, pornind de la volumul cercetătorului brazilian Sidarta Ribeiro, Oracolul nopții. Cartea, apărută recent în seria PSI a Editurii Humanitas, este o istorie extraordinară a minții umane prin prisma experienței noastre legate de vise, din cele mai vechi timpuri până la descoperirile științifice de astăzi. Joi, 26 iunie, ora 19.00

Librăria Humanitas de la Cișmigiu

Librăria Humanitas de la Cișmigiu Accesul la eveniment este gratuit și se face pe baza unei rezervări prin Eventbook. „Un pledoarie convingătoare pentru misterul, frumusețea și importanța cognitivă a viselor.” -The New York Times Citind această carte, înțelegem cât de importante au fost visele pentru civilizațiile antice, care le așezau în centrul cunoașterii de sine și al vieții politice, și ne minunăm de unele dintre cele mai bine documentate exemple de profeții onirice păstrate de culturile amerindiene. De la ipoteza potrivit căreia visele de fapt nu există și până la crearea unor dispozitive de ultimă oră care nu doar că dovedesc contrariul, ci le pot și înregistra pentru a fi vizionate ulterior, explorăm aici progresele neuroștiințelor, biochimiei și psihologiei contemporane în ceea ce privește legăturile dintre somn, vise și învățare.

Folosind informații din istorie, antropologie, psihanaliză și literatură, precum și cele mai recente descoperiri științifice, renumitul neurocercetător Sidarta Ribeiro ne propune un adevărat tratat despre știința și istoria viselor. SIDARTA RIBEIRO a fondat Brain Institute, de la Universidade Federal do Rio Grande do Norte în Brazilia, unde în prezent este profesor de neuroștiințe. ALEXANDRU BABEȘ este profesor de neuroştiinţe şi fiziologie la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti. Laboratorul pe care îl conduce se ocupă de studiul sistemului nervos periferic, al neuronilor senzitivi cu ajutorul cărora simţim durerea şi temperatura ambientală. A publicat peste treizeci de articole ştiinţifice în reviste internaţionale cu referenţi. Este coautor al unor studii apărute în Nature, Nature Medicine, Nature Communications, Journal of Neuroscience, Pain şi Journal of Physiology. Începând din 1995 a beneficiat de numeroase stagii de cercetare în Germania, Franţa, Marea Britanie şi Spania. A fost bursier al fundaţiei germane Alexander von Humboldt şi a primit din partea acesteia premiul pentru cercetare „Friedrich Wilhelm Bessel“ în 2019. În 2018 i s‑a acordat premiul „Nicolae Simionescu“ al Academiei Române. A fost preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice în perioada 2011–2012, iar din 2020 ocupă din nou această funcție. La Humanitas, în colecția Știință, a publicat volumele „Durerea. Istoria conviețuirii cu un vechi dușman“ (2023) și Povestea creierului. În căutarea celui mai complicat obiect din univers“ (2021). În aceeași colecție, a tradus volumele „Când creierul visează. Știința și misterele somnului“ de Antonio Zadra și Robert Stickgold și „Simțire și cunoaștere. Cum să generezi minți conștiente“ de Antonio Damasio. Editura Vremea organizează joi, 26 iunie, ora 18:30, o întâlnire cu iubitorii de carte bună și cu reprezentanți de marcă ai culturii din țara noastră. Într-o companie selectă, Călin-Andrei Mihăilescu lansează volumul de memorii apărut recent în colecția Planeta București, intitulat sugestiv „Răbdări vrăjite” și având ca subtitlu „Povești din anii tineri”. Evenimentul se va desfășura la librăria Humanitas Kretzulescu. Cartea prilejuiește o călătorie într-un București complet diferit de cel de azi, un București în care, cu zeci de ani în urmă, elanul tinereții și pofta de viață triumfau asupra neajunsurilor provocate de regimul comunist. „Jurnalul este pentru sine; corespondența, pen¬tru tine; să le dai publicei persoane a treia e ara¬reori mărturisire adevărată și ntotdeauna o înviorată disperare a narcisistului. O leapșa pe eșuatele în care finitul (omenesc) se ciocnește de infinit, astfel muindu se. În prostul gust, în mica escapadă a prostului gust, omul evadează.” – Călin-Andrei Mihăilescu La lansare vor fi prezenți Rodica Zafiu și Horia-Roman Patapievici, în timp ce Silvia Colfescu va modera evenimentul în calitate de director al Editurii Vremea. De altfel, Horia-Roman Patapievici apare cu un mic text și pe coperta cărții „Răbdări vrăjite”, dând cititorului o idee despre ce-l așteaptă în paginile volumului „În tinerețe, Călin era neîntrecut în bună dispoziție, cultură, spi¬rit, vervă debordantă, energie, farmec, informație, prezență de spirit, rezistență fizică, disponibilitate, agilitate, fler, căldură, sensibilitate, camaraderie – orice. Ca și textele sale de mai târziu, conversația sa era saturată de poante abrupte (de care te puteai împiedica), străbătută de imperceptibile, dar abisale crevase (în care te puteai prăbuși), minată de calambururi verbale nestăvilite, care îți dădeau senzația că ești aruncat pe un covor de bile, și indefinit diva¬gată de imprevizibile cascade de asociații livrești, care te făceau să percepi sensul a ceea ce este spus ca şi când ai fi fost aruncat într-un labirint, în care nu puteai să nu te pierzi, mai înainte de a fi fost invitat (ori obligat) să ieși…” La finalul evenimentului din 26 iunie, Călin-Andrei Mihăilescu va acorda autografe în calitate de autor. Editura Cartea Românească vă invită la prezentarea cărții 𝓛𝓪𝓫𝓲𝓻𝓲𝓷𝓽𝓾𝓵. Joi, 26 iunie 2025, ora 19

Librăria Humanitas Lipscani Invitați, alături de autoare: Cristian Fulaș, Nona Rapotan, Ovidiu Șimonca

Moderator: Cristian Pătrășconiu „𝘓𝘢𝘣𝘪𝘳𝘪𝘯𝘵𝘶𝘭 e un roman al tatălui și al fiicei; al unui tată prea puternic şi, în același timp, prea slab, şi al unei fiice fragile şi totuși pline de forță. E un roman despre părinți și copii, prinşi cu toții în pânza unei istorii româneşti rele, nefaste. Din mijlocul ei se decupează povestea tragică a unei familii, transcrisă sensibil, cu acuitate și alertețe. E cartea unui psiholog autentic. Și, în egală măsură, cartea unui prozator adevărat.” (Adriana Babeți) Joi, 26 iunie, ora 18.00, la Librăria Humanitas „Constantin Noica” Sibiu (Nicolae Bălcescu 16), Marius Chivu va intra în dialog cu Radu Vancu pornind de la Kiwi, 2025. Antologia de proză scurtă. Destine. Flannery O’Connor, al cărei Centenar este sărbătorit anul acesta, spunea că o povestire bună „relevă cât mai mult posibil din misterul existenţei”. Antologia de faţă oferă 28 de posibilităţi de a înţelege ce ascund destinele noastre. „Cele 28 de povestiri ale antologiei relevă o amplă varietate a ceea ce am putea numi destinele unor personaje constrânse de conjuncturi și alegeri dificile; personaje dislocate, temporar sau definitiv, voluntar sau brutal, din propriile relaţii, familii și domicilii, din propriile ţări, culturi și identităţi, din societate și chiar din realitate sau din propriul corp; personaje ale căror vieţi sunt marcate de abandonuri, separări și accidente, vieţi deturnate de politică și sisteme juridice, influenţate de sex, religie, rasă și imigraţie, existenţe afectate de singurătate, boală, nebunie, moarte. Unele destine sunt comice, altele absurde sau dramatice, câteva de-a dreptul tragice, iar harta lor se întinde pe cuprinsul a cinci continente, purtând mărcile geografiei, istoriei, culturii și limbii aferente.” (Marius Chivu) Din cuprins: Zadie Smith, Mircea Cărtărescu, Don DeLillo, Simona Goșu, Junot Díaz, Bianca Dragomir, Lisa Taddeo, Cosmin Manolache, Lori Ostlund, Andrei Dumitrescu, John Cheever, Mela Mihai, Chimamanda Ngozi Adichie, Doru Vatavului, Louise Erdrich, Lena Pop, James Baldwin, Nicoleta Balaciu, Manuel Muńoz, Anca Vieru, Hanif Kureishi, Ana Maria Sandu, George Saunders, Florin Iaru, Héctor Tobar, Iulia Gherasim

Marius CHIVU (n. 1978) este scriitor, editor și traducător. A publicat jurnalele de călătorie Trei săptămâni în Atlas (Humanitas, 2023, Premiul pentru memorialistică al Agenţiei de Carte și Premiul pentru proză al revistei Ateneu), Trei săptămâni în Anzi (Humanitas, 2016) și Trei săptămâni în Himalaya (Humanitas, 2012, 2016), volumul de proză scurtă Sfârșit de sezon (Polirom, 2014, 2022, nominalizări pentru Cartea anului 2014 la Gala Industriei de Carte și Gala Radio România Cultural), cartea de interviuri literare Ce-a vrut să spună autorul (Polirom, 2013) și volumul de poezie Vântureasa de plastic (2012, Humanitas, 2018; premiile pentru debut ale Uniunii Scriitorilor și revistei Observator cultural). A făcut selecţia textelor pentru Romanian Short Fiction. An Anthology/Antologie bilingvă de proză scurtă româneasă (coord. Lidia Vianu, Muzeul Literaturii Române, 2018) și a editat, printre alte antologii, Best of. Proza scurtă a anilor 2000 (Polirom, 2013). A tradus cărţi de Tim Burton, Richard Ford, Paul Bailey, Richard Scarry, Aurore Petit și Roger Duvoisin. Din 2011, împreună cu Florin Iaru, ţine cel mai longeviv atelier de creative writing din România. Din 2004 este redactor-editor al revistei Dilema, iar din 2015 realizatorul radio-talk-ului/podcastului „All You Can Read” (a cărui arhivă va fi disponibilă, deopotrivă în format audio și text, la www.allyoucanread.ro). Humanitas Junior și Librăria Humanitas Sibiu vă invită sâmbătă, 28 iunie, ora 11.30, la atelierul de povești pornind de la cele mai dorite cărți pentru copii la Bookfest 2025. Invitați: Liana Alexandru – autoare și traducătoare

Radu Vancu – autor

Vă așteptăm cu bucurie să descoperim împreună povești fermecătoare, colorate și de neuitat!