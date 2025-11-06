Unii autori scriu pentru poveste, alții pentru sens. Florinel Agafiței aparține celei de-a doua categorii — acei scriitori care, cu fiecare carte, își caută semnificația, se provoacă pe ei înșiși și transformă scrisul într-un exercițiu de luciditate.

Născut pe 17 noiembrie 1965, în Lueta, județul Harghita, Florinel Agafiței a absolvit Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași și este doctor în filosofie, cu o teză dedicată simbolului și simbolismului în opera lui Constantin Brâncuși.

A publicat volume de proză, eseuri și reflecții — Anamnesis, Baronul, Strada Doctor Carnabel, Curierul, O carpetă orientală și manuscris tibetan —, fiecare definind o voce distinctă, la granița dintre literatură și meditație.

Cel mai recent volum, Bondarul (Editura Zigotto, Galați, 2025), confirmă deplina maturitate a unui autor care transformă biografia în reflecție și experiența în artă. Pe copertă se află o pictură realizată chiar de autor — o imagine cu valoare simbolică: lumea lui Florinel Agafiței este pictată în culorile toamnei, unde lumina și umbra, viața și moartea, visul și realitatea se contopesc fără granițe.

O carte despre zbor, memorie și tăcere

Cele șapte povestiri din volum — Bondarul, Bătrâna, Câțelul, Ceața,Cum am primit prima bătaie zdravămă, O zi bună! și Soldatul zburător — alcătuiesc un fel de jurnal de călătorie interioară, de la copilărie până la vârsta seninătății.

Stilul este lent, vizual, poetic, încărcat de melancolie, dar și de o blândețe aproape terapeutică.

În povestirea titulară, Bondarul, tema zborului devine metafora centrală: ființa aparent prea grea pentru a zbura reușește totuși să se ridice deasupra lumii. Bondarul devine alter ego-ul autorului — omul care, împovărat de timp și memorie, găsește puterea de a se înălța deasupra cotidianului.

Bătrâna surprinde demnitatea vârstei și seninătatea în fața trecerii,

Câțelul vorbește despre tăcerea profundă dintre om și animal,

Ceața explorează confuzia existenței,

Cum am primit prima bătaie zdravănă evocă durerea și inocența inițierii,

O zi bună! transformă banalitatea cotidiană într-o lecție de introspecție, iar Soldatul zburător închide cercul cu imaginea omului care continuă să viseze, chiar și în mijlocul destrămării.

Toate aceste texte comunică între ele prin teme recurente — pădurea de toamnă, zborul, ceața, lumina, tăcerea — care construiesc o poetică a interiorității.

Între filosofie și lirism

Proza lui Florinel Agafiței poartă amprenta formației sale filosofice. Fiecare text este o explorare a existenței, exprimată prin sensibilitatea literaturii.

Autorul scrie cu ochiul unui pictor și răbdarea unui gânditor: nimic nu este întâmplător, dar totul pare natural, firesc.

Frazele sale nu caută să impresioneze, ci să respire. În spatele fiecărei descrieri se ascunde o întrebare tăcută despre rostul vieții.

Lectura volumului Bondarul te introduce într-un spațiu al reflecției, unde timpul devine poros, iar emoția pulsează discret sub suprafața cuvintelor.

O carte de citit încet

Bondarul nu este o lectură de moment, ci o carte care cere răbdare — un dialog tăcut între cititor și autor.

Ea nu propune spectaculosul, ci realitatea liniștită a existenței.

În fiecare povestire se află o tăcere plină, nu o absență: tăcerea omului contemporan, pierdut în zgomot, dar capabil încă să descopere sensul.

Cititorul care parcurge acest volum întâlnește un autor deplin, care nu mai are nevoie de artificii de stil pentru a impresiona. Florinel Agafiței scrie limpede și sincer, iar fiecare frază poartă greutatea unei experiențe trăite și asumate.

Bondarul este un volum al tăcerii și al echilibrului, o carte despre căutarea armoniei între viață și trecere, între lumină și liniște.

Prin structura sa coerentă și temele atent reluate, volumul marchează o etapă de maturitate creatoare în evoluția lui Florinel Agafiței.

Este o carte despre pacea care urmează înțelegerii și despre zborul care continuă, chiar și atunci când aripile par grele.

Cei care iubesc literatura introspectivă, scrisul limpede și universurile simbolice vor descoperi în Bondarul un autor care a construit un zbor propriu – vertical, discret și profund uman.

Citirea acestei cărți este o formă blândă de terapie.

Nu prin analiză, ci prin regăsire.

Nu prin explicație, ci prin lumină tăcută.

Dacă vei parcurge aceste texte cu răbdare, vei descoperi nu doar povestiri,

ci ferestre către propria ta memorie… poate, chiar și către o liniște nouă.

Aceasta este invitația:

Ia-ți timp. Deschide cartea…Și lasă-ți sufletul să respire.

