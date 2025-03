PORTRET – Olesea Albu – Între tradiţie și modernitate

În cadrul Filialei Galați a U. A. P. R., pe lângă plasticienii membri ai acestei organizații profesionale din domeniul artelor vizuale stabiliți în localități ale județului, activează și unii artiști din alte centre culturale din țară sau din Republica Moldova. Printre aceștia se numără și pictorița, graficiana și scenografa Olesea Albu, al cărui nume a devenit familiar iubitorilor de artă de la Dunărea de Jos grație participărilor la expozițiile colective organizate aici. Recent, aceasta, la o mare manifestare expozițională de la Florența – Italia (Internațional Prize „Artist of Year 2025”), a fost onorată cu Premiul „Artistul Anului 2025” pentru „valoarea artistică”, iar lucrarea cu care a participat („The Woman and the Bull”/ „Femeia și taurul”) a fost publicată în „Master Artist to Collect” nr. 1/2025 și în catalogul-album „International Prize Artist of Year 2025”, apărut sub îngrijirea curatorilor Salvatore Russo și Francesco Saverio Russo.

Olesea Albu s-a născut la 15 iunie 1989 în orașul Ștefan Vodă, Republica Moldova. A început să deseneze și să picteze de la vârsta de 13 ani. A absolvit Colegiul de Arte Plastice din Bender, specializarea restaurarea și conservarea monumentelor istorice, culturale și a operelor de artă (2010), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) din Chișinău, Facultatea de Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia, specializarea Scenografie și costume pentru teatru (2015) și a urmat Studii de masterat în Scenografie pentru teatru și film la aceiași instituție de învățământ superior (2017). Este membră a Filialei Galați a U. A. P. R. din 2023. Din vara anului 2024 trăiește în Atlanta, capitala statului Georgia, S. U. A. Și-a deschis expoziția personală „Între alb și negru” la Casa de Cultură „Ion Theodorescu-Sion” din orașul Ianca, județul Brăila (2018) și la Galeria de Artă din Tiraspol, Republica Moldova (2019). Din 2022 expune la Saloanele Filialei Galați a U. A. P. R. A participat la mai multe expoziții de grup cu caracter local, național și internațional: Galeria de Artă Tiraspol (2009, 2011); Galeria de Artă Bender (2011), Expoziția – Concurs de Artă Plastică Contemporană „Noi: Tineretul Creator”, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău (2012, 2013, 2015, 2016, 2020, 2024); Expoziție de Scenografie, Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”, Chișinău (2012); Expoziția – Concurs „150 de ani de la fondarea Mănăstirii Chițcani, Galeria de Artă Tiraspol (2014); Expoziția de Scenografie „Carnavalul Mihail Lermontov”, Teatrul unui actor, Chișinău (2014); Expoziția – Concurs „Autumnală”, Complexul expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău (2019); Expoziția de Artă Contemporană „Salonul de primăvară”, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău (2020, 2021, 2022, 2023); Expoziția caritabilă „Open Heart”, Centrul Comercial „Decor Park”, Chișinău ( 2021); Expoziția Internațională „The Power of Art”/„Puterea artei” (ExpoVideo), Spazio Arte Tolomeo, Milano, Italia (2023); Internațional Prize „Artist of The Year 2025”, Palazzo Pucci, Florența, Italia (2025).

La manifestările de profil la care a participat a fost onorată cu distincții precum: Diplomă de Merit pentru contribuția adusă la restaurarea operelor de artă, acordată de Î.P.S. Părinte Iustinian, Arhiepiscopul Tiraspolului și Dubăsarilor (2009); Marele Premiu la Expoziția „150 de ani de existență a Mânăstirii Chițcani, Tiraspol (2014); Certificat de Merit „pentru angajamentul creativ și calitatea notabilă a cercetării sale artistice”, Expoziția Internațională „Puterea Artei”, Florența, Italia (2023); Premiul „Artistul Anului 2025” pentru „valoarea artistică” la International Prize „Artist of The Year 2025”, Florența, Italia (2025). Are lucrări în colecții private din Republica Moldova, România, Italia, Marea Britanie, S. U. A., Rusia, Ucraina, Cehia, Arabia Saudită.

Pictoriță și graficiană sensibilă, pendulând între arta de factură realistă și cea abstractă, uneori cu influențe din pop-art, Olesea Albu s-a manifestat și în arta fotografiei, în designul vestimentar, ca și în restaurarea lucrărilor de pictură murală și de șevalet. A conceput costumele pentru baletul „Luceafărul”, compus de compozitorul Eugen Doga după poemul cu același titlu al lui Mihai Eminescu (Libret – Emil Loteanu), prezentat pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău (2018), decorurile și costumele pentru piesa de teatru „Peppi Longstocking”/ „Peppi Ciorap Lung”, jucată la Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău în regia lui Petru Hadârcă (2016), precum și costumele pentru filmul „Sarmis și Dochia”, producție a Studioului Cinematografic „Moldova- Film”, regia – Sandu Vasilache (2017).

În pictură, cultivă cu deosebire portretul, compoziția cu două și mai multe personaje și compoziția abstractă. Personajele portretizate aparțin lumii circului, a instrumentiștilor, a comediei dell’arte („Înainte de premieră”, „Între lumină și umbră”, „Arlechin”, „Meditație”, „Tânărul Pierrot”) sau sunt făpturi prin intermediul cărora artista exprimă anumite stări și sentimente („Fertilitate”, „Vise”, „Lebăda neagră”, „Lilith”, ciclul „Muze” ș.a.). Tablourile cu două și mai multe personaje sunt axate pe tema maternității, a dragostei părintești („Iubire maternă”), a relațiilor interumane („Pasiune rece”, „Dialog tăcut„), a reliefării frumuseții anatomice și plastice a corpului feminin („Contraste”, „Triadă”, „Dansul muzelor”) sau sunt inspirate din lumea celor care nu cuvântă („Duelul titanilor”), această din urmă compoziție fiind o excepțională plăsmuire prin care se evidențiază forța neobișnuită a taurilor pentru coridă. Este de remarcat în aceste lucrări, fie portrete, fie compoziții, grija cu care pictorița își construiește personajele, subtilitatea cu care le dezvălui lăuntrul sufletesc, expresivitatea chipurilor, precizia, eleganța și fluiditatea liniilor, coloriajul, uneori puternic, intens, alteori, potențat, redus la o gamă de griuri colorare de mare sensibilitate, precum și ingeniozitatea cu care tradiționalul face casă bună cu modernul.

Abordarea picturii abstracte a fost considerată de artistă ca o „eliberare” de rigoarea academică, fiindcă mărturisește ea, „prin descompunerea formei, am căutat să exprim ceea ce se află dincolo de vizibil: tensiunea dintre fragilitatea și rezistența umană, conflictele sale interioare și forța sa”. În compoziții precum „O călătorie în Est”, „Dimineață”, „Misterul luminii”, „Jocul bufonilor”, „Subconștientul”, „Tandem”, „Observatorul” etc., Olesea Albu mizează pe sugestivitatea, simbolistica și expresivitatea culorilor în exprimarea ideilor, gândurilor și sentimentelor, pe ritmul și dinamica asigurată ansamblurilor, pe raporturile dintre culorile calde și cele reci, care adesea dobândesc sonorități muzicale și străluciri de smalț. Abstracția lirică îi convine artistei, acum ea este mai spontană, materia picturală este așezată cu pensula și cuțitul de paletă, imaginația aleargă nestingherită în organizarea structurilor compoziționale.

Lucrările de gravură sunt executate în majoritatea cazurilor în tehnici mixte pe hârtie și unele sunt de sorginte livrescă, iar în altele sunt surprinse aspecte ale naturii, secvențe urbane reținute în timpul unor călătorii sau sânt echivalențe plastice cu valoare metaforică și simbolică pentru exprimarea unor idei de realitatea socială și problematica omului contemporan („Despre Pescar și Pește”, „Gogol”, „Iarna”, „Corbi”, „Praga”, „Fragmente de civilizație”, „Labirintul orașului”, „Timpul”, „Frica de timp”, „Ultimul epilog”, „Alb și Negru”, „Șah – mat”, „Alarmă”, „Fragmente ale civilizației”, „Gardul vechi”, „Ascundere”, „Ochiul”, „Ispita Ajunului” etc.). Compozițiile sunt elaborate cu meticulozitate, zonele de lumină și umbră sunt atent distribuie, lirismul lor este unul meditativ, imaginile îndemnând la o vizionare atentă a lor pentru pătrunderea și înțelegerea sensurilor majore pe care le conțin.

Într-un text în care se prezintă iubitorilor de artă, intitulat „Între inimă și rațiune”, Olesea Albu își consideră parcursul artistic și munca sa ca „o călătorie continuă, cu ascensiuni, cu căderi și vindecări, în care culorile devin o alchimie ce transformă experiența personală în emoții universale”. Talentul cu care este înzestrată, perseverența, spiritul novator de care este animată și realizările de până acum sunt semne edificatoare ale unei evoluții care-i va aduce împlinirile la care năzuiește.