In memoriam, Ec. MARIAN FILIMON, promotorul mișcării patronale

Comunitatea de afaceri este în doliu! Promotorul mișcării patronale, al spirtului civic şi al parteneriatului public-privat, Economist MARIAN FILIMON (1951-2025), a plecat la Ceruri, spre Lumină, joi, 25 septembrie 2025. Numele său va rămâne scris în Cartea de Aur a mișcării patronale!

PrimVicepreşedinte al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Președinte al Federației Patronale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii Regiunea Sud-Est, Preşedinte al Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi, domnul Ec. MARIAN FILIMON a fost unul dintre pionierii procesului de (re)creare a mediului de afaceri specific economiei de piață în România, într-o perioadă marcată de crize, de acute confruntări privind conținutul și „mersul reformei”.

În anii 1990-1991 – când însăși noțiunea de „patron” provoca, dacă nu reacții negative, măcar un sentiment de nesiguranță masei uriașe de salariați la Stat (peste 8 milioane, respectiv majoritatea covârșitoare a populației active) – a acționat în vederea constituirii unor forme incipiente de asociere a întreprinzătorilor. Astfel, în anul 1993, a reușit, cu eforturi proprii deosebite, să înființeze, la Galați, prima Asociație Patronală a IMM-urilor, din anul 1999 fiind ales președintele acesteia.

Domnul Președinte Ec. Marian Filimon, un OM între Oameni, Lider, Mentor, Părinte, Prieten, Coleg a lăsat în sufletul fiecăruia o fărâmă din bogăția sufletului Dumnealui!

Până în ultima clipă ne-a arătat că viața este „să crezi în ceva și să lupți, pentru că nu trăiește ci vegetează, cine nu simte nevoia unei lupte!” Iar Dumnealui a crezut și a luptat ca nimeni altul pentru mișcarea asociativă din România, pentru libertate și democrație.

Fie ca Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe Familiei îndoliate!

Colegiul Director al Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați