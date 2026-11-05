Amputarea istoriei o face repetabilă

Există secrete atât de periculoase încât simpla lor cunoaștere acționează ca o condamnare fermă la moarte, transformând martorii istoriei în cele mai tragice victime ale sale. În zilele tulburi care au urmat lunii decembrie o mie nouă sute optzeci și nouă, România nu a fost doar scena unei eliberări sângeroase, ci și un imens teatru de umbre în care persoanele care dețineau adevărurile incomode au început să dispară definitiv. Odată cu execuția sumară a cuplului dictatorial în curtea unității militare de la Târgoviște , s-a lăsat o cortină de plumb peste culisele reale ale acelor evenimente, iar sistemul proaspăt instalat la putere avea o nevoie disperată de o tăcere absolută. Printre cei care cunoșteau cel mai intim detaliile și regizarea celui mai controversat proces din istoria noastră modernă se număra generalul-maior de justiție Gică Popa, președintele completului de judecată care a pronunțat sentința capitală. Pentru el, ecoul gloanțelor care i-au ciuruit pe soții Ceaușescu nu a adus deloc liniștea sufletească, ci a declanșat o paranoia cruntă, o coborâre lentă într-un coșmar psihologic din care nu avea să se mai trezească. Magistratul a înțeles dureros că nu fusese decât un simplu pion sacrificabil pe o tablă de șah controlată din umbră, un instrument folosit pentru a legitima o execuție decisă dinainte, iar acum devenise martorul care știa prea multe despre noii regizori ai puterii.

În primele două luni ale anului o mie nouă sute nouăzeci, presiunea psihologică uriașă exercitată asupra sa a atins cote paroxistice, transformându-l dintr-un magistrat sigur pe el într-un om complet hăituit, care tresărea terifiat la absolut orice zgomot și refuza sistematic să mai iasă neînsoțit. Primea constant amenințări anonime cu moartea, se simțea urmărit la fiecare pas de foștii ofițeri de Securitate reprofilați și a solicitat cu disperare autorităților asigurarea protecției sau numirea sa de urgență într-un post diplomatic în afara granițelor pentru a-și salva familia. Însă cererile sale repetate de a părăsi definitiv țara au fost ignorate cu o răceală birocratică suspectă, lăsându-l complet expus în fața unei mașinării invizibile care începuse deja operațiunea de curățare a urmelor lăsate de revoluție. La întâi martie o mie nouă sute nouăzeci, la doar două luni distanță de la procesul sângeros de la Târgoviște, generalul Gică Popa a fost găsit mort în propriul său birou de la Ministerul Justiției, fiind împușcat în cap cu arma personală din dotare. Versiunea oficială a clasat imediat cazul drept o simplă sinucidere pe fondul unei depresii clinice severe, ignorând contextul politic exploziv din acele zile și multitudinea de întrebări fundamentale rămase fără absolut niciun răspuns logic sau anchetă criminalistică serioasă.

Dar moartea sa tragică și precipitată nu a fost sub nicio formă un incident singular și izolat, ci a reprezentat doar un simplu inel dintr-un lanț înfiorător de dispariții suspecte care au decimat necruțător rândurile celor care știau dedesubturile Revoluției și locația conturilor secrete externe. În aceeași perioadă dominată de haos și confuzie, Marin Ceaușescu, fratele mai mare al dictatorului și șeful Agenției Economice a României din Viena, omul care deținea cheile averilor ascunse ale regimului, a fost găsit spânzurat în subsolul misiunii diplomatice, luând cu el în mormânt întreaga hartă financiară a nomenclaturii. La fel de misterios s-a stins din viață și generalul Nicolae Doicaru, fostul șef temut al spionajului extern românesc, care a murit aparent accidental la o banală partidă de vânătoare, deși glonțul fatal a avut o traiectorie complet inexplicabilă. Toate aceste morți violente și subite ale oamenilor cheie, clasate incredibil de rapid de procuratură drept sinucideri, accidente banale sau infarcturi neașteptate, au creat un zid de tăcere impenetrabil în jurul adevăraților beneficiari ai schimbării de regim. Dosarele de anchetă au fost închise în mare grabă, zeci de dovezi incomode au dispărut ca prin farmec din arhivele instituțiilor statului, iar noua justiție a preferat să accepte variantele oficiale pentru a nu deranja noile structuri de putere.