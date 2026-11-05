Lia a sunat și a capturat și Guvernul! Și-a pus omul baron la SGG!

Gabriel-Ciprian Ene, magistrat-asistent la Înalta Curte și, total întâmplător, soțul unei deputate PSD, a fost numit secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. 2 în 1, ca la șamponul de urzică: e și omul Liei, și omul PSD!

Pe la Secretariatul General trece fiecare ordonanță și fiecare hotărâre înainte să ajungă la premier, iar cine ocupă funcția aia știe ce se pregătește, ce se amână și ce se strecoară noaptea.

Ene vine de la Secția de contencios administrativ a Înaltei Curți, adică exact din locul unde se judecă actele Guvernului. Aceeași Înaltă Curte a ținut suspendate, la cererea PSD, 11 hotărâri ale guvernării trecute. Acum nu mai e nevoie de procese, pentru că omul instanței stă direct în Guvern.

Și mai e o socoteală pe foarte mulți bani. Magistrații își vor repede miliardul ăla de euro pe care l-a obținut Lia cu ciocănelul și pe care CEDO l-a desființat într-o decizie recentă. Pensiile lor, salariile lor și legile justiției vor trece prin biroul unui om trimis direct de baroneasa justiției capturate.

Și încă o grozăvie. Dacă Ene își păstrează statutul de magistrat, numirea e și ilegală: Curtea Constituțională a interzis demult judecătorilor și procurorilor funcțiile din executiv, iar Legea 303/2022 le interzice și magistraților-asistenților orice altă funcție publică.