Nu, nu e nevasta lui Yeti, dacă v-ați gândit la așa ceva. Fruntea ei îngustă, privirea de oțel și gura despicată cu maceta până la urechi ascund sentimentul de supremație.

Trădează siguranța de sine că este singura albă de pe strada ei plină de căcați micști de câine și om din Puerto Rico. Din excremențialul Puerto Rico a evadat, să se facă cineva.

Și s-a făcut, de vuiește planeta. De cacao s-a făcut. Klingoniana din poză este Kimberly Guilfoyle, ambasadorul MAGA în Grecia și fosta logodnica a lui Donald Trump Jr. Ascensiunea ei în aparatul diplomatic

al unei țări care nu mai înseamnă pentru dreptul internațional public decât o amenințare permanentă împotriva normelor de drept internațional, a condus divizia de strângere de fonduri a campaniei prezidențiale a lui Trump din 2020.

Kimberly Guilfoyle a afirmat la o cină din Atena peste care s-a prăvălit din senin o cisternă de vin, că SUA sunt în spatele căderii Guvernului Bolojan. Și a mai spus ceva:

Putem face asta oricărei țări dorim. SUA nu auzise încă de Iran când a guițat beată fiind Guilfoyle, mostra asta de inteligență diplomatică.

Bolojan a comis un gest pentru care merita să-i cadă șandramaua: a anulat escrocheria MAGA de la Doicești cu reactoarele modulare mici, cu cheltuieli foarte mari;

a tăiat macaroana coridorului vertical, în care trebuia să cumpărăm gaze americane, de patru ori mai scumpe decât ale noastre.

Deci, trădătorul trebuia dat jos. De spuma patrioților naționali, Sorina, Olguț și Claudița, soțul ei iubit, și de cea mai suveranistă patrioată de la haor, Georgeta.

Ce au pus în loc? Căcații ăia micști de câine și om, presărați pe ulița centrală din Puerto Rico, dintre care a înflorit ca nufărul pe smârcuri, klingoniana din imagine.

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