A VÂNDUT ROMÂNIA COMUNIȘTILOR. A MURIT ÎNNEBUNIT.

A fost singurul om cu studii superioare din primul guvern comunist al României. Bogat, cultivat, charismatic, cu reședința la Paris și prieteni în înalta societate europeană. Și totuși, a ales să devină unealta prin care Stalin a strangulat o țară întreagă. Povestea lui Petru Groza este poate cea mai fascinantă și mai tulburătoare tragedii morale pe care le-a produs secolul XX românesc.

CINE ERA CU ADEVĂRAT:

Petru Groza s-a născut la 7 decembrie 1884, în satul Băcia, județul Hunedoara, pe atunci în Imperiul Austro-Ungar. Nu era un om al sărăciei sau al frustrărilor de clasă. Tatăl său, Ioan Groza, era preot greco-catolic înstărit, iar familia trăia decent, cu acces la educație și la lumea bună a Transilvaniei de la sfârșitul secolului XIX. Tânărul Petru a urmat cursurile Academiei de Drept din Cluj, apoi și-a continuat studiile la Budapesta și la Berlin, finalizând cu un doctorat în drept. A trăit ani buni la Viena și la Paris, a vorbit curent germana, franceza și maghiara, și s-a întors în Transilvania cu mantaua unui intelectual format la școlile mari ale Europei.

Era un om impunător fizic. Înalt, bine construit, cu o mustață stufoasă și un zâmbet care inspira, la prima vedere, încredere. Oamenii îl numeau „Doctorul” cu o amestecătură de respect și afecțiune. Înainte de al Doilea Război Mondial era unul dintre cei mai bogați oameni din Hunedoara, proprietar al moșiei Băcia, cu păduri, terenuri agricole și reputația unui boier iluminist.

ÎN UMBRA MARILOR PUTERI:

Politica l-a atras devreme. A intrat în Partidul Național Țărănesc, a candidat, a câștigat mandate în Parlamentul României, a fost, pentru scurt timp, ministru în guvernul lui Iuliu Maniu. Dar ceva nu funcționa în relația sa cu ierarhiile consacrate ale politicii interbelice. Groza era un om al gesturilor mari, al discursurilor inflamate, al promisiunilor spectaculoase. Nu era un om al răbdării și al compromisului lent, al muncii de cabinet. Aceste trăsături l-au îndepărtat treptat de centrul puterii tradiționale românești.

În 1933, Petru Groza a fondat Frontul Plugarilor, o mișcare agrară cu accente sociale puternice, în aparență dedicată țăranilor săraci din Ardeal. Retoric, organizația suna bine: redistribuire de pământ, drepturi pentru micii agricultori, dignitate pentru omul de la coarnele plugului. În realitate, Frontul Plugarilor devenise, treptat, un instrument de penetrare comunistă în mediul rural românesc. Cominternul sovietic și ulterior PCdR au văzut în Groza un aliat util: un om cu credibilitate publică, cu resurse proprii, cu fața de burghez iluminist, care putea acoperi cu o manta de respectabilitate agenda radicală a Moscovei.

PETRU GROZA ȘI NOAPTEA DE 6 MARTIE 1945:

Adevărata lor ascensiune a venit odată cu sfărâmarea României în iarna și primăvara anului 1945. La 6 martie 1945, sub presiunea directă a reprezentantului sovietic Andrei Vîșinski, care a venit la București cu un ultimatum de 24 de ore adresat regelui Mihai, România a primit un nou guvern. Premierul era Petru Groza. Data de 6 martie 1945 este considerată de istorici drept momentul fondator al regimului comunist în România — nu cucerirea militară directă, ci o lovitură diplomatică orchestrată cu precizie, în care Groza a jucat rolul principal.

Scena la Palatul Regal a fost descrisă ulterior de martori ca profund umilitoare pentru coroana română. Vîșinski a bătut cu pumnul în masă, a strigat, a impus un termen imposibil de scurt. Regele Mihai, în vârstă de 23 de ani la acea dată, a cedat sub o presiune pentru care nu exista alternativă militară sau diplomatică realistă, dat fiind că România era deja ocupată de Armata Roșie. Groza a preluat puterea nu prin voința poporului, nu prin alegeri, nu prin consens politic — ci printr-un act de forță al ocupantului sovietic, în care el a acceptat să fie față umană a unui mecanism de captivitate națională.

GUVERNAREA: ÎNTRE FIGURĂ DECORATIVĂ ȘI COMPLICE ACTIV:

Istorici precum Dennis Deletant sau Vladimir Tismăneanu au dezbătut în lucrările lor în ce măsură Petru Groza a fost un protagonist activ al teroarei comuniste sau mai degrabă o figură de vitrină, menținută în funcție cât timp era utilă propagandistic. Adevărul, documentat în arhive, pare a fi mai nuanțat și, tocmai de aceea, mai tulburător.

Groza a semnat actele prin care proprietăți private, păduri, moșii și fabrici au fost naționalizate. A avalizat prin prezența sa legimizantă procesele împotriva liderilor politici ai vechii Românii, inclusiv a foștilor colegi de partid din PNȚ. A stat la tribună și a aplaudat când Iuliu Maniu, bătrânul și intransigentul lider țărănist, a fost condamnat la muncă silnică pe viață în 1947. A tăcut când foști prieteni erau urcați în duba Securității.

Și totuși, există mărturii că uneori a intervenit personal pentru a salva vieți individuale, că a protestat în privat față de anumite excese, că a păstrat o oarecare distanță față de tortionarii din prima linie. Aceste gesturi nu îl reabilitează moral, dar adaugă un strat de complexitate unui portret care altfel ar fi prea simplu. Groza nu era un torționar cu mâinile murdare de sânge. Era ceva poate mai periculos: un om inteligent care a ales confortul complicității față de riscul opoziției.

ABDICĂ REGELE, TRIUMFĂ GROZA:

La 30 decembrie 1947, în biroul din Palatul Peleș, regele Mihai I a semnat actul de abdicare. Guvernul Groza organizase scena cu meticulozitate. Regele era izolat, fără sprijin extern real, cu familia amenințată și cu promisiuni vagi de siguranță personală. Groza era prezent la palat în acea zi. Există relatări conform cărora, după semnarea actului de abdicare, atmosfera din biroul regal era apăsătoare, rece, lipsită de orice triumfalism explicit. Regele Mihai a plecat în exil. România devenea Republica Populară. Petru Groza devenea premier al unei republici fără rege, al unei țări fără libertate.

Momentul abolirii monarhiei a fost unul în care Groza a tăcut în public și a servit în privat interesele Moscovei cu aceeași eficiență rece cu care semnase și celelalte documente de captivitate națională.

DECLINUL: CÂND MARIONETELE NU MAI SUNT NECESARE:

La sfârșitul anilor 1940 și începutul anilor 1950, Petru Groza începuse să devină incomod pentru noii stăpâni ai României. Nu pentru că s-ar fi opus în vreun fel concret politicilor Moscovei, ci pur și simplu pentru că schema se schimbase. Comuniștii de linie dură, conduși de Gheorghe Gheorghiu-Dej, nu mai aveau nevoie de fețele de vitrină ale perioadei de tranziție. Groza rămânea Premier, dar autoritatea sa reală se evapora zi cu zi. Era un simbol fără putere reală, un decor politic.

În 1952, Groza a fost scos de la conducerea guvernului și trecut în funcția de Președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale — o funcție de reprezentare fără atribuții executive reale. Era un mod elegant, specific regimurilor totalitare, de a ține un om în vitrină și în tăcere în același timp. Groza înțelegea perfect ce se întâmplă. Conform unor mărturii ale contemporanilor săi, a trăit ultimii ani în izolare crescândă, cu sănătatea deteriorată, cu mintea tulburată de ceea ce văzuse și, mai ales, de ceea ce făcuse.

Moșia sa din Băcia, pe care o iubise cu o afecțiune aproape senzorială, fusese naționalizată — ca toate moșiile din România — prin legile pe care el însuși le avalizase. Proprietarul iluminist ajunsese fără proprietate. Burghezul cultivat care se asociase cu proletariatul revoluționar ajunsese un pensionar al partidului, locuit într-o vilă pusă la dispoziție de statul pe care îl servise. Există ceva profund tragic și totodată profund just în această ironie a istoriei.

SFÂRȘITUL: SINGUR CU UMBRELE:

Petru Groza a murit la 7 ianuarie 1958, la București, la vârsta de 73 de ani. Cauzele oficiale au inclus o deteriorare progresivă a stării de sănătate, cu episoade documentate de confuzie mentală în ultimii ani de viață. Unii contemporani care l-au vizitat în acea perioadă au consemnat că omul pe care îl găseau era profund schimbat față de figură retorică și sigură de sine care dominase scenele politice interbelice și postbelice. Rămâne deschisă, din punct de vedere documentar, întrebarea în ce măsură degradarea sa mentală a fost accelerată de presiunile politice ale epocii sau de propria conștiință.

Regimul pe care îl servise i-a acordat funeralii de stat. A fost înmormântat cu onoruri. Propaganda comunistă l-a elogiat ca pe un om al poporului, ca pe un deschizător de drum al revoluției socialiste. Ulterior, după 1989, imaginea sa a fost reevaluată dramatic. Astăzi, istoricii îl plasează în categoria colaboraționiștilor care au facilitat instalarea dictaturii — nu dintre cei care au torturat direct, dar printre cei fără de care structura de putere comunistă nu s-ar fi putut instala cu aceeași viteză și cu același nivel de legitimitate aparentă.

MOȘTENIREA MORALĂ:

Există o întrebare care nu și-a găsit răspuns definitiv în istoriografia română: a crezut Petru Groza cu adevărat în ceea ce făcea? A fost un idealist înșelat de propria vanitate, convins că poate naviga între interesele Moscovei și binele românilor? Sau a fost pur și simplu un om care a ales confortul și supraviețuirea în fața sacrificiului?

Documentele de arhivă nu oferă un răspuns simplu. Există scrisori în care Groza pare sincer entuziasmat de perspectivele unui nou ordin social. Există și momente în care, conform mărturiilor, ezita, intervenea discret, păstra o rezervă față de excesele brute ale Securității. Această ambiguitate nu îl absolvă. Ea îl face, poate, mai uman și totodată mai reprezentativ pentru o categorie de oameni pe care istoria o produce în fiecare epocă de criză: intelectualii care calcă pe cadavre cu mănuși albe, convinși că scopul scuză mijloacele sau că, oricum, trenul istoriei nu poate fi oprit.

România a plătit un preț imens pentru „utilitatea” lui Petru Groza. Mii de proprietari au fost deposedați. Sute de politicieni, preoți, intelectuali și țărani au fost aruncați în închisori. Regele a plecat în exil pentru jumătate de secol. O întreagă generație a crescut fără libertate, fără proprietate, fără adevăr. Iar Groza a semnat hârtiile, a stat la tribune, a zâmbit pentru fotografii.

Povestea lui Petru Groza ne vorbește despre o realitate pe care istoria o confirmă cu regularitate dureroasă: că cei mai periculoși oameni pentru libertatea unui popor nu sunt întotdeauna cei mai brutali sau mai fanatici. Sunt uneori cei mai educați, cei mai eleganți, cei mai capabili să explice în termeni rafinați de ce suferința celorlalți este necesară și temporară. Sunt oamenii care dau față prezentabilă dictaturii.

Ce ai fi făcut tu în locul lui, în iarna lui 1945, cu Armata Roșie în toată țara și cu Vîșinski bătând cu pumnul în masă? Distribuie această poveste ca să știe și alții cine a pus cu adevărat lacătul pe România.