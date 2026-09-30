Trăiască taxa: de la naștere până la moarte!

Pentru că mulți oameni nu știu exact cum funcționează banii dați pentru Biserică, poate ar fi momentul să lămurim puțin lucrurile.

Recent, un domn din Giurgiu povestea că este sărac și că, după moartea tatălui său, i s-ar fi cerut 1.500 de lei pentru înmormântare. Din această sumă, potrivit relatării lui, ar fi primit chitanță doar pentru 500 de lei.

Dacă lucrurile s-au întâmplat exact așa, întrebarea este simplă: pentru ceilalți 1.000 de lei unde este chitanța?

Pentru că aici începe partea interesantă.

Biserica Ortodoxă Română spune clar că pentru evenimentele religioase, precum botezurile, cununiile și înmormântările, nu există o taxă obligatorie și că acestea nu pot fi condiționate de plata unei asemenea sume. Contribuțiile credincioșilor sunt benevole, iar pentru sumele primite trebuie eliberată chitanță.

Așadar, dacă un om spune că nu are bani, dacă este în doliu și tocmai și-a pierdut tatăl, iar cineva îi spune că trebuie să scoată 1.500 de lei, avem o întrebare foarte simplă:

Este donație dacă ți se spune cât trebuie să dai?

Este benevol dacă nu prea ai de ales?

Și este transparență dacă pe hârtie apar 500 de lei, iar despre ceilalți 1.000 de lei se vorbește doar în șoaptă?

Pentru că asta ar fi o performanță administrativă remarcabilă: omul vine la biserică să-și îngroape tatăl și pleacă având impresia că a participat la o operațiune financiară în care Dumnezeu primește partea spirituală, iar contabilitatea rămâne undeva între altar și buzunar.

Și să nu uităm un lucru esențial: un om care tocmai și-a pierdut părintele nu este clientul ideal pentru negocieri.

Nu vine să cumpere un televizor.

Nu vine să-și configureze o mașină.

Nu vine să întrebe dacă primește reducere la pachetul premium.

Vine să-și îngroape tatăl.

În asemenea momente, omul ar trebui să găsească sprijin, nu un preț de intrare.

Iar dacă Biserica vorbește atât de mult despre milă, smerenie și ajutorarea celui aflat în suferință, atunci ar fi interesant să vedem cum se împacă aceste principii cu situațiile în care oamenilor săraci li se cer sume pe care abia le pot aduna.

Pentru că există o ironie aproape perfectă aici. În fața celui sărac se vorbește despre Dumnezeu.

În fața celui îndoliat se vorbește despre milă. În fața celui care întreabă „cât costă?” apare imediat lista contribuțiilor.

Iar când omul întreabă „îmi dați și mie chitanță pentru toți banii?”, atmosfera poate deveni brusc mai puțin duhovnicească.

Și aici ajungem la întrebarea pe care Biserica ar trebui să și-o pună singură:

Cum se face că instituția care predică smerenia ajunge uneori să fie asociată tocmai cu opulența?

Cum se face că unii oameni care vorbesc despre renunțarea la cele lumești ajung să afișeze mașini scumpe, case impresionante și obiecte de lux?

Nu spun că fiecare preot este bogat și nici că fiecare preot face asemenea lucruri. Ar fi absurd să-i bagi pe toți în aceeași oală.

Dar tocmai de aceea, cei care administrează bani ai credincioșilor ar trebui să fie primii interesați de transparență.

Pentru că atunci când vorbești despre credință, oamenii pot accepta multe.

Când vorbești despre bani, însă, oamenii au tot dreptul să întrebe:

Cât?

Pentru ce?

Unde se duc?

Și unde este chitanța?

Pentru că o donație pe care omul trebuie să o plătească atunci când este sărac, îndoliat și fără alternativă începe să semene mai degrabă cu o taxă.

Doar că o taxă fără nume sună mult mai frumos când este însoțită de „Doamne ajută”.

Iar dacă într-adevăr s-au cerut 1.500 de lei și s-a eliberat chitanță doar pentru 500, atunci problema nu mai este despre credință.

Este despre bani.

Și despre o întrebare pe care orice om are dreptul să o pună:

Unde sunt ceilalți 1.000 de lei?

Pentru că smerenia nu are nevoie de SUV, credința nu are nevoie de ceas de lux, iar mila, dacă este cu adevărat milă, n-ar trebui să vină cu prețul atașat.