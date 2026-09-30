Maia Sandu nu se joacă cu patriotismul, cu Ţara

Apa devine un subiect tot mai presant pentru Republica Moldova. Seceta a dus la scăderi dramatice ale nivelului apei și în Nistru, și în Prut. Din păcate, există riscul ca problema cu care ne confruntăm în această toamnă să se repete an de an, din cauza schimbărilor climatice tot mai severe.

În câteva localități, Ucraina deja livrează apă conform unui grafic, din cauza nivelului scăzut de apă în Nistru. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu peste 10 m și a coborât la pragul critic. Și pe râul Prut a fost luată decizia de a reduce debitul de apă evacuat la 14 m³/s, pentru că mai sunt doar 72 cm până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Din râul Prut sunt alimentate cu apă mai multe localități din raioanele Ungheni, Cahul, Cantemir, Glodeni, Fălești și Leova.

Guvernul, împreună cu primăriile și instituțiile responsabile din domeniu, trebuie să găsească soluții comune pentru a preveni o criză. Să facă toate lucrările necesare la stațiile de captare, să identifice și să pregătească pentru utilizare sursele alternative de apă. Acum avem cu toții o singură responsabilitate: să le asigurăm oamenilor apă la robinet.

Pe termen mediu și lung, trebuie să ne pregătim pentru o realitate în care perioadele de secetă vor fi mai frecvente, iar apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Asta înseamnă să adaptăm infrastructura de captare a apei la noile realități și să reutilizăm apa acolo unde este posibil, să investim în rezerve, să reducem pierderile din rețele și să folosim mai eficient fiecare metru cub de apă. Dar înseamnă și să avem grijă de natură. Pădurile ajută solul să păstreze apa, reduc eroziunea și contribuie la refacerea rezervelor de apă. Împreună trebuie să continuăm împădurirea țării, să protejăm pădurile existente, să refacem zonele umede și ecosistemele din preajma râurilor. Să avem mai multă grijă de bazinele Nistrului și Prutului, precum și de râurile mai mici, pentru că de acestea depinde apa noastră.