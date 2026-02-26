Popor fantastic, dar n-a avut noroc săracul de el

Nu trece zi să n-auzim din gura oficialilor ce afacere grozavă am făcut că vom procesa pământurile rare ale americanilor. Deunăzi, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, mi-a confirmat ceea ce auzisem deja, că piața românească nu va pupa gram de materiale rafinate.

Toate vor fi destinate industriei aerospațiale și militare americane, inclusiv Space X. Magneții permanenți sunt utilizați la motoarele cu propulsie silențioasă ale submarinelor,

în sisteme de lansare magnetică, sisteme radar, de căutare sau de ghidaj a rachetelor. Pământurile rare sunt utilizate pentru fabricarea tunurilor electromagnetice și a laserelor de mare putere.

SUA au pus problema rafinării în România ca un imperativ de securitate națională, urmărind scoaterea Chinei din lanțul procesării pământurilor rare, domeniu în care deține monopol absolut.

România a prezentat Feldioara, locul în care vor fi procesate pământurile, ca pe un activ strategic gata de utilizare, nu ca pe o problemă ecologică de rezolvat la pachet cu procesarea.

În limbaj diplomatic, povara deșeurilor a fost delegată către reglementările naționale și europene, evitând să fie pusă pe masa Departamentului de Stat ca un cost suplimentar pentru americani.

Pentru că țara care procesează materiale extrem de toxice, cu un procent mare de toriu și uraniu, este obligată să gestioneze beleaua deșeurilor, nouă ne rămân așa, că de aia suntem fantastici:

toriul, care deși este slab radioactiv, produșii săi de dezintegrare precum radonul pot emite radiații mult mai intense. Toriul va fi depozitat în iazuri de decantare sub formă de noroi activ radioactiv, peste deșeurile de uraniu existente.

Izotopul toriu 232, cel mai răspândit izotop natural al elementului chimic are perioada de înjumătățire de 14,05 miliarde de ani, adică o durată mai mare decât vârsta actuală a Universului.

Apoi, extracția pământurilor rare necesită cantități uriașe de acizi puternici, sulfuric, clorhidric și fluorhidric, pentru a dizolva roca și a separa metalele. Reziduurile de fluoruri sunt extrem de toxice.

Se mai utilizează agenți de extracție P507, cyanex, amoniu și nitrați. Metalele grele asociate, plumb, cadmiu și arsen, sunt eliberate în timpul rafinării.

Sinteza unei singure tone de oxizi de pământuri rare generează 12.000 tone acizi, gaze radioactive și praf, 75 de tone de ape reziduale și 1,5 tone de reziduuri solide radioactive și toxice.

Iazurile de decantare ale pământurilor rare au devenit un simbol al distrugerii ecologice. Ganzhou, capitala pământurilor rare grele din China pompează acizii direct în pământ, ceea ce a dus la distrugerea a mii de hectare de pădure și contaminarea severă a pânzei freatice.