Pare că a venit la documentare la fugarul Ionel Arsene, fostul șef al CJ Neamț. Să-l pună în legătură cu avocații care l-au scăpat de extrădare, profesorul Alfredo Gaito și maestrul Mario Antinucci.

Aceștia au demonstrat în instanță că Ionel Arsene suferă de o tulburare depresivă severă, cu risc ridicat de suicid.

Că riscul de sinucidere este extrem de ridicat și ar crește exponențial în cazul încarcerării în infernul concentraționar românesc.

S-a invocat faptul că spitalele și închisorile românești nu au capacitatea și condițiile necesare pentru a-i asigura tratamentul psihiatric adecvat.

Țara care a patentat mafia și avocații care îi apără pe mafioți l-au scăpat pe Arsene la mustață și l-au lăsat să-și trateze depresia în Cizmă, cu homar cu trufe negre și

vin alb Giuseppe Quintarelli „Amabile del Cerè” Passito Bianco din 1985, de 2.500 de euro sticla, ca să se vadă că era ceva de furat în Neamț pe vremea când conducea județul.

Ciolacu s-a furișat peste graniță in punta di piedi, ca pisica venită de la furat, fără să știe că are o coadă.

S-a întâlnit cu Arsene la finalul lunii iunie 2026, pe terasa hotelului de cinci stele Villa Cortine Palace, din Sirmione, situat pe malul sudic al Lacului Garda. Pozele au fost publicate de Hotnews.

Mitomanul cronic Marcel Ciolacu a fost însoțit de Sorina Docuz, cea despre care s-a jurat cu mâna pe deficitul de țară pe care ni l-a lăsat moștenire, că nu are o relație intimă cu ea, de vreme ce nu există poze cu ei doi.

–––