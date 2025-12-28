Sistemul judiciar este o cușcă suspendată în vid

La 36 de ani de la Revoluție, vârfurile sistemului judiciar din CSM, ÎCCJ, CAB și IJ au înțeles prin independența justiției să taie punțile cu societatea în slujba căreia activează și să instituie un mecanism de autoprotecție al unui cerc restrâns, rupt complet de interesul public.

Actul prin care președintele anunță că va organiza un referendum în rândul magistraților pentru a afla dacă Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau pentru interesele autoprotective ale șefilor CSM, nu este atât un angajament de mare curaj și responsabilitate, cât garanția că spre deosebire de predecesorii săi, Nicușor Dan nu poate fi șantajat cu nimic.