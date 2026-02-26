Om educat, cu diplome și aparențe respectabile Și totuși capabil de un rău care îți zguduie conștiința. Cât de întunecat trebuie să fie sufletul cuiva ca să închidă zeci de destine tinere într-o schemă de exploatare, promițând un job și transformând-le apoi în marfă pentru profit?

Cazul de azi de la The Buddhist nu este o simplă anchetă, este o revelație cutremurătoare a cruzimii: o rețea despre care procurorii DIICOT spun că ar fi recrutat zeci de tinere, exploatându-le inclusiv prin obligarea la servicii sexuale, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani

Situat pe Bulevardul Regina Elisabeta, clubul funcționa ca un paravan pentru o vastă rețea de proxenetism și trafic de persoane. Tinerele erau atrase sub promisiunea unor joburi de dansatoare, dar erau exploatate sexual în beneficiul grupării.

.Mascații au descins la club și la alte adrese din București și județele limitrofe. S-au ridicat documente, mari sume de bani și probe care atestă un prejudiciu de peste 19 milioane de lei din activități ilegale.

Lovitura principală a fost descoperirea a aproximativ 1 kg de cocaină asupra unuia dintre suspecți chiar în locație, ceea ce transformă dosarul și într-unul de trafic de droguri de mare risc.

Actorul Vlad Marinescu cunoscut din seriale TV, acesta a fost reținut sub acuzația că ar fi unul dintre liderii grupării. Este suspectat că gestiona o parte din afacerile clubului și că beneficia direct de pe urma exploatării victimelor.