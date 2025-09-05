Totul este ca discuţiile despre alegerea șefilor SRI și SIE să se desfășoare departe de presă

*Cam asta este atitudinea președintelui Nicușor Dan față de media; în contextul în care discuțiile despre desemnarea celor doi șefi ai autorităților naționale de informații, internă și externă, se desfășoară în cadru restrâns.

*Până la realizarea consensului. Fumul alb care se va înălța ca un porumbel de pace peste palatul Cotroceni va anunța consensul, iar presa va fi prima care va despica în patru fuioarele fumului alb.

*Presa este rea, insinuantă, superficială și insistentă și încurcă raționamentele președintelui. Presa îi răstălmăcește spusele, reia cu obstinație lucrurile pe care el le-ar vrea pitite sub preș.

*Așii cu privire la desemnarea directorilor SRI și SIE au rămas iacătă în mâneca președintelui. Presei i s-au dat două nume la ronțăit, na-vă Zbârcea și Lazurca, să vedem ce-o rămâne întreg din avocat și diplomat.

*Șeful statului vorbește acum despre oameni din societate, capabili să coordoneze mulţimi, înzestrați cu abilități politice și cu capacitatea de a se mişca cu dibăcie între o mulțime de interese.

*Or avocatul Zbârcea nu este înzestrat cu abilități politice, iar diplomatul Lazurca nu provine din societate, ci exact din pepiniera statului profund. Dar asta nu exclude ca cei doi să fie agreați de Parlament.

*O să tai foarte simplu macaroana președintelui: nu contează cine vor fi capi la SRI și SIE. SRI a fost condus de un șef de șantier și de doi combinagii politici, iar SIE de doi jurnaliști și de un inginer mecanic.

*Ce contează la cele două autorități de informații nu este cine le va fi căpetenie, ci dacă șeful statului va sugera reforma reală a serviciilor, începând de la cea de personal, iar premierul o va pune în practică.

*Ori când tu ca președinte definești capacitatea unui viitor director de serviciu de informații prin însușirea de a fi în stare să coordoneze mulți oameni, ai definit deja esențialul.

*Anume că schema de personal a SRI supraîncărcată până la refuz, va rămâne bătută în cuie. De care nu se va atinge nimeni încă cinci ani.

*Poate de aceea nici nu s-a pus până acum problema purtătorului de cuvânt al Administrației prezidențiale.

*Dacă precedentul președinte a fost propriul său purtător de cuvânt, nu vedem niciun impediment ca actualul șef de stat să prelungească istoricul creat de Iohannis.