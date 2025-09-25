A apărut numărul 48 al Publicaţiei ”Români in Andalucía – Fraţi de grai, fraţi de trai”, Septembrie, 2025

A apărut numărul 48 al Publicației ”Români in Andalucía – Frați de grai, frați de trai”, Septembrie, 2025

Publicația ”Români in Andalucía – Frați de grai, frați de trai”, Nr. 48, Anul V, Septembrie, 2025

„ROMÂNI IN ANDALUCÍA” – Păstrători ai culturii românești dincolo de granițele țării.

Mulțumirile noastre tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestui număr!

Din cuprins:

– Editorial: Ionuț Țene – CultuRo – Revoluția culturală românească din inima Spaniei

– Teodora Olteanu – Cultura limbii române: de la rădăcini istorice la provocările lumii moderne

– Cosmin COCIŞ, Franța – Premiul CultuRO 2025 pentru Arte Plastice

– Mariana Feride – CRÓNICA PRESENTACIÓN – “LOS AÑOS LÍQUIDOS”

– Dan Toma Dulciu – Rădăcinile profunde ale conexiunilor Austriei cu Spania

– A. Calderón de Jesús – CLUJ – RUMANÍA

– COMUNICAT DE PRESĂ – Concursul Internațional de Creație CultuRO, Madrid, Spania, ediţia a II-a

– „CultuRo – Festival de Carte și Arte al Românilor de Pretutindeni”, 2025, Ediția a III-a, 2-6 Octombrie 2025

– Marian NENCESCU – Eminescu și „spiritul frontierei”

– Nadia Fărcaș – Editura Ecou Transilvan

– Mircea Arman – Fluturele Dor și Floarea de Apă – Religia iubirii sau despre imaginativul creator

– Alin Tișe – Curajul vorbelor – „Nu mai putem trăi în umbră”

– Ioan BEMBEA – PREZENTĂM ȘI RECOMANDĂM O CARTE: Dorin Sas, Măița

– Tanța TĂNĂSESCU – FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” – ROMÂNIA, CEA MAI MARE SCENĂ A MUZICII UNIVERSALE

– Sorin Micuțiu – Interviu Mirela Cocheci – Între poezie, pictură și implicare culturală

– Titi SULTAN – EVOLUȚIA PRACTICII DE STAT ÎN MATERIA ANGAJĂRII RĂSPUNDERII GUVERNULUI

– Internship Guvernul României – Din culisele Guvernului: Cum 150 de tineri au ajuns în inima administrației

– Ana VĂCĂRAȘU – „NE-AU FURAT STRĂINII ȚARA”

– Nicolae Coande – Carte de vizită a unui Teatru din 3 secole

– Ionela Maria Scurtu-Cardoș – ROMÂNI ÎN ASTURIAS: SCRISOARE DESCHISĂ DE MULȚUMIRE DIN PARTEA COMUNITĂȚII

– Cătălina Bobe – FESTIVALUL ROMÂNESC DE TOAMNĂ “ZIUA RECOLTEI“ la Ediția a II-a

– CĂRȚI ȘI AUTORI LA „CultuRo – Festival de Carte și Arte al Românilor de Pretutindeni”,2025, Ediția a III-a

… și multe alte articole.

Citește ziarul aici:

https://www.flipbookpdf.net/web/site/6c95ecbf7287e79cc5173ac30bada1014b49c2f0202509.pdf.html

„Citește românește, gândește românește, trăiește și simte românește“, un proiect inițiat de Asociación Socio-Cultural Romanati – Centro Cultural La Tierra Tracia și susținut de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

