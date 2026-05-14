Europa a făcut greșeli când a renunțat la energia nucleară și s-a bazat pe gazul ieftin din Rusia, a spus președintele în discursul său de Ziua Europei. Probabil că nu trebuia s-o facă într-un moment festiv, care oricum la noi a fost trecut la ”și altele”.

Europa plătește din greu trădarea cancelarului Gerhard Schröder, care în 2002, a stabilit calendarul oficial pentru renunțarea la energia nucleară – Atomausstieg – în favoarea gazului rusesc. După catastrofa de la Fukushima din 2011, Angela Merkel a ordonat închiderea imediată a opt reactoare și a accelerat procesul pentru restul de 29.

Olaf Scholz a închis ultimele trei centrale în aprilie 2023. Tranziția la energia curată a făcut ca guvernul Merkel să parieze pe conductele Nord Stream 1 și 2. Rusia era considerată un furnizor de încredere și ieftin. Avertismentele venite din Europa de Est privind posibila utilizare a energiei ca armă politică de către Moscova au fost ignorate. Gazul ieftin rusesc a surclasat riscurile capcanei geopolitice în care cădeau Germania și UE.

Dacă centralele nucleare n-ar fi fost închise, Germania ar fi putut economisi între 2002 și 2022 aproximativ 696 de miliarde de euro în procesul de tranziție energetică. În 2017, operatorii de centrale au plătit 24,1 miliarde de euro într-un fond de stat pentru a transfera responsabilitatea gestionării deșeurilor către guvern.

Costurile totale pentru dezafectarea centralelor și depozitarea deșeurilor depășesc 70 de miliarde de euro pe termen lung. Gestionarea unui singur depozit final pentru deșeuri înalt radioactive este estimată la aproximativ 7,7 miliarde de euro.

Gerhard Schröder, trădătorul Germaniei și al Europei a ajuns președintele comitetului de acționari al Nord Stream AG, proiect controlat de Gazprom, la sugestia prietenului său Putin. Apoi a fost numit președintele consiliului de administrație al Rosneft, companie petrolieră de stat din Rusia.

În urmă cu două săptămâni, Putin l-a propus pe Schröder ca mediator în negocierile dintre UE și Rusia, în procesul păcii din Ucraina. Oferta a fost respinsă de Germania. Schröder care nu a condamnat niciodată invazia Ucrainei, bucurându-se de onorurile și banii Moscovei, a ajuns un paria.