De ce a pus Trump ochii pe Cuba? Câţi bani datorează Cuba României?

Cuba ocupă locul 3 în lume în topul țărilor cu cele mai mari rezerve de cobalt și locul 5 în topul țărilor cu rezerve de nichel. Cobaltul și nichelul se află pe lista celor 50 de elemente critice ale SUA și 34 ale UE.

Rezervele de nichel sunt estimate la 5,5 milioane de tone, iar cele de cobalt la 500.000 de tone metrice și sunt plasate în estul insulei, în regiunea Moa.

Extracția se face prin Moa Joint Venture și General Nickel Company S.A., un parteneriat între companii de stat cubaneze și consorțiul canadian Sherritt International.

Minereurile sunt transportate la rafinăria Sherritt din Fort Saskatchewan, Alberta, Canada, pentru a fi transformate în metal finit de înaltă puritate.

În februarie 2026, Sherritt a anunțat o reducere a operațiunilor la mina Moa din cauza penuriei de combustibil din Cuba, punând unitatea de procesare în stand-by pentru mentenanță planificată.

Pentru Cuba, Canada reprezintă principalul partener tehnologic și comercial, care permite accesul pe piețele internaționale. Pentru Canada, parteneriatul securizează o sursă critică de minerale necesare pentru bateriile vehiculelor electrice.

România a participat activ la dezvoltarea industriei nichelului și cobaltului din Cuba în perioada comunistă, în special prin investiții masive în combinatul de la Punta Gorda.

România a făcut parte dintr-un consorțiu al statelor Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER), alternativa economică a Comunității Economice Europene, baza UE de astăzi.

CAER a finanțat și construit complexul de extracție și prelucrare a nichelului de la Punta Gorda. România a furnizat utilaje miniere, echipamente industriale, asistență tehnică și forță de muncă calificată pentru construcția combinatului.

În schimbul acestor investiții, Cuba trebuia să livreze României cote anuale de nichel și cobalt pe o perioadă lungă de timp.

După 1989, Cuba a încetat să mai livreze cantitățile de metal convenite, transformând investiția românească într-o creanță istorică de peste 575 de milioane $.

Planul SUA este de a transforma Cuba în stat liber asociat, ca și Puerto Rico, care se află sub suveranitatea și autoritatea Congresului SUA.

Contractul Cubei cu firma canadiană Sherritt International va putea fi revizuit în favoarea Statelor Unite. România are șanse mai mari de a-și recupera creanța istorică în situația în care Cuba ajunge stat liber asociat.

