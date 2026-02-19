În anul 2025, Distrigaz Sud Reţele a investit în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale peste jumătate de miliard de lei

Distrigaz Sud Rețele a realizat, în anul 2025, investiții totale de 558 milioane de lei în rețeaua de distribuție a gazelor naturale, direcționate către două obiective strategice: exploatarea în siguranță a sistemului de distribuție și dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale.

Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 353 milioane de lei, a fost alocată modernizării sistemului de distribuție, prin înlocuirea conductelor din oțel cu cele din polietilenă (cu parametri tehnici superiori și o durată de viață mai mare). Astfel, au fost înlocuiți 162 km de conducte și branșamente, aproximativ 15.500 de posturi de reglare-măsurare și 201.500 de contoare de gaze naturale.

Pentru extinderea rețelei și racordarea noilor clienți la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania a alocat anul trecut 205 milioane de lei, reprezentând 37% din bugetul total de investiții. Astfel, au fost puși în funcțiune 380 km de conducte și realizate aproximativ 13.000 de branșamente, fiind conectați la rețea 46.300 de clienți noi.

Implementarea proiectelor de investiții anuale ale companiei, achiziționarea și utilizarea echipamentelor moderne și tehnologiile de ultimă generație utilizate în activitatea operațională, au contribuit, în ultimii trei ani, la reducerea semnificativă a cantităților de gaze naturale destinate consumului tehnologic, precum și la diminuarea emisiilor de metan echivalente.

În paralel, Distrigaz Sud Rețele a continuat procesul de digitalizare a serviciilor oferite clienților săi, fiind, totodată, primul operator de distribuție a gazelor naturale, care a implementat platforma ePortalDGSR. Prin intermediul acesteia, clienții pot depune online cereri de racordare și documentele aferente, transmite indexul de consum și accesa informații referitoare la valabilitatea verificărilor/reviziilor instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, precum și la istoricul de consum. În 2025, au fost depuse în platforma online 84% din totalul cererilor de racordare, 94% din totalul cererilor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, 70% din totalul cererilor de avize și 84% din totalul fișelor de verificări/revizii ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

În ultimii 21 de ani de prezență pe piața energetică, investițiile totale ale Distrigaz Sud Rețele au ajuns la aproximativ 1.340 milioane de euro, contribuind la transformarea semnificativă a rețelei de distribuție a gazelor naturale. Astfel, lungimea totală a rețelei aproape s-a dublat de la 14.200 km, la 24.483 km. Au fost reabilitate și modernizate 8.936 km de conducte, conductele din oțel fiind înlocuite cu conducte din polietilenă, cu performanțe tehnice superioare și durată de viață extinsă, ponderea rețelei realizate din polietilenă, crescând de la 23%, la 75%. De asemenea, numărul clienților conectați la rețeaua de distribuție a gazelor naturale s-a dublat, ajungând în prezent la peste 2,32 milioane.