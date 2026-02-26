Un model pentru România. Dar nu îl vom adopta, pe pariu!

În 1965, Singapore a fost exclus din Malaezia. Nu avea petrol. Nu avea terenuri agricole. Nu avea armată. Malaezia a păstrat totul.

La momentul separării, pe 9 august 1965, Singapore avea:

•2 milioane de locuitori •Un teritoriu foarte mic •Nicio resursă naturală

Lee Kuan Yew chiar a plâns la televiziunea în direct.

Malaezia a păstrat pământul, petrolul, cositorul, cauciucul și avantajul economic. Experții preziceau că Singapore va eșua. În schimb, Singapore s-a concentrat pe ceea ce putea controla. Și-a transformat portul într-un centru global al comerțului.

A făcut din engleză limba afacerilor. Și a făcut ceva rar: a tratat corupția ca pe o amenințare națională. Oficialii au fost plătiți bine — dar pedepsiți sever dacă abuzau de putere.

Obiectivul a devenit simplu:

Construiește talent. Investește masiv în:

•Educație •Locuințe •Infrastructură

Companiile străine au început să vină. Nu pentru că Singapore era bogat, ci pentru că era lipsit de corupție.

Singapore a construit unul dintre cele mai puternice sisteme educaționale din lume. Profesorii sunt bine plătiți. Standardele sunt ridicate.

Astăzi, elevii săi se clasează printre cei mai buni la nivel global la matematică și știință. Talentul a devenit „resursa sa naturală”. Astăzi, diferența este clară:

PIB-ul pe cap de locuitor al Singapore este de aproximativ 88.000 de dolari. Cel al Malaeziei este de aproximativ 12.000 de dolari. Ambele au pornit din același loc în 1965. Aceeași regiune. Același moment istoric. Alegeri diferite. Malaezia a urmat un drum diferit. Politici precum Bumiputera au introdus cote rasiale în educație, locuri de muncă și proprietatea afacerilor. Scopul a fost echilibrul social. Dar, în timp, talentul a trecut adesea pe plan secund în fața relațiilor.

Acest lucru a deschis ușa corupției, deoarece cine cunoșteai conta adesea mai mult decât ce puteai face. Mulți lucrători calificați au părăsit țara. Astăzi, Singapore nu avea petrol — dar a construit giganți globali de investiții precum Temasek.

Malaezia avea bogăție din petrol — dar scandaluri precum 1MDB au expus probleme profunde de guvernanță. Unul a investit în exterior. Celălalt s-a confruntat cu lipsa încrederii interne.

„Desigur, diferențele sunt mai complexe decât atât, dar direcția instituțională a jucat un rol major.”

Sursa: Mediul online