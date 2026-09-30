Un pas important pentru antreprenorii români!

Astăzi am participat, din partea FPIMM Regiunea Sud-Est, la o întâlnire extrem de importantă la Parlamentul României, unde a fost constituit grupul de sprijin pentru IMM-uri, o inițiativă dragă nouă, lansată de către IMM România.

Grupul reunește membrii IMM România și reprezentanții tuturor partidelor politice parlamentare, pentru un dialog direct și pentru promovarea unor politici publice care să răspundă concret nevoilor antreprenorilor și economiei reale.

​A fost doar prima întâlnire dintr-o serie pe care o dorim stabilă și eficientă, iar subiectele discutate au atins probleme dureroase pentru mulți dintre noi:

Piața carburanților

Transporturile și agricultura

Infrastructura navigabilă

Sectorul HoReCa

Educația antreprenorială

Protecția financiară și reducerea birocrației

Proprietatea intelectuală

​Ne propunem ca acest început să deschidă un canal real de comunicare între mediul de afaceri și Parlament, iar dialogul nostru să se transforme rapid în soluții concrete!