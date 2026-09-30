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logoImpact EST anul XXIII – 2026, nr. 1075 - 27.10.2026

Un pas important pentru antreprenorii români!

Astăzi am participat, din partea FPIMM Regiunea Sud-Est, la o întâlnire extrem de importantă la Parlamentul României, unde a fost constituit grupul de sprijin pentru IMM-uri, o inițiativă dragă nouă, lansată de către IMM România.
Grupul reunește membrii IMM România și reprezentanții tuturor partidelor politice parlamentare, pentru un dialog direct și pentru promovarea unor politici publice care să răspundă concret nevoilor antreprenorilor și economiei reale.
​A fost doar prima întâlnire dintr-o serie pe care o dorim stabilă și eficientă, iar subiectele discutate au atins probleme dureroase pentru mulți dintre noi:
???? Piața carburanților
???? Transporturile și agricultura
???? Infrastructura navigabilă
???? Sectorul HoReCa
???? Educația antreprenorială
???? Protecția financiară și reducerea birocrației
???? Proprietatea intelectuală
​Ne propunem ca acest început să deschidă un canal real de comunicare între mediul de afaceri și Parlament, iar dialogul nostru să se transforme rapid în soluții concrete!
​Mergem înainte cu încredere și determinare!
Diana Manaila 1 - octombrie - 2026

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