Anticipatele vor spăla cu furtunul de pompieri incendiul care a pârjolit România timp de 36 de ani

Sorin Grindeanu a ieșit la rampă să ne explice că anticipatele sunt „pe masă”, dar că România, săraca de ea, ar trebui să le evite din motive de prudență economică. O formulă de o ipocrizie atât de fină încât și-ar cere drepturi de autor de la un notar corupt. A scos pistolul, l-a trântit teatral lângă pâine și ne asigură că el, de fapt, e adeptul crudivorismului.

Un clasic în viață. Grinda nu lovește niciodată; Grinda doar anunță cu glas de crainic feroviar că trenul s-ar putea prăbuși în prăpastie, sperând că pasagerii vor uita că tot partidul lui a furat șinele de la intrarea în gară.

A cerut demisia lui Siegfried Mureșan pe motiv că PSD nu votează. Foarte curajos din partea unei formațiuni care stă în pragul istoriei exact ca un portar de bloc beat: și-a pierdut cheile, a uitat numărul scării, dar încă urlă la locatari că regulamentul interzice respirația după ora 10.

Apoi a trecut la retorica de antreprenor funerar politic: februarie, gropari, prohod, „pică ei”. Un hibrid perfect între iesle și salonul de înfrumusețare comunală: copita bate cadența dictatorială a statului-mamă, dantura rânjește la obiectivele camerelor TV, iar activitatea neuronală e trimisă în tezaur, la păstrare.

„PSD va fi extrem de pregătit.” Da, la fel de pregătit ca un cal de lemn scos la defilare de 1 Decembrie: proaspăt vopsit cu vopsea lavabilă, înțepenit în propria-i retorică, gata să se prăbușească dacă un copil se sprijină din greșeală de el. Când scazi de la 35% la 12% și continui să sapi spre centrul Pământului, aia nu mai e strategie de partid. Aia se cheamă gravitație pură.

Brusc, economia a devenit o icoană sfântă pentru social-democrați. Ne spune Grindeanu că „nu e o situație pe care România și-ar dori-o”. Corect. România nu-și dorește nici vistieria goală scoasă cu polonicul de băieții cu carnet de partid, nici zecile de ani de pomeni electorale finanțate din viitorul copiilor noștri.

Acum, Grinda predică prudență fiscală. Este exact situația măgarului care a terminat ultimul grăunte din sac, a lăsat grajdul în ruină, dar ține neapărat să predea un masterclass de nutriție echilibrată. Dinții de cal sunt la înaintare, iar predica e servită pe tavă pentru aceeași prostime care spera măcar la o iarbă mai grasă.

Programul lui Mureșan este etichetat drept „Bolojan second-hand… să fie bine, să nu fie rău.” O critică fină, venită culmea, din partea partidului care a transformat vorba goală în materie primă națională și produs de export. Ați vândut generalități cu tona timp de trei decenii, iar acum vă plângeți că adversarii au învățat rețeta și vând aceleași gogomani dar la bucată? Păi e piața voastră, tovarăși! Voi ați brevetat kilogramul de vid intelectual.

În final, circul se mută pe tarlaua mare: Mureșan sperie electoratul cu fantoma AUR, Grindeanu sperie poporul cu groapa comună a economiei. Două sperietori de ciori puse strategic pe același lan ars.

Ciorile au înțeles schema și s-au mutat pe alte continente, dar sperietorile încă își citesc fișa postului cu o seriozitate demnă de o cauză mai bună.

Publicul privește mut hibridul: prea măgar pentru a mai duce vreo cursă la capăt, prea dințos pentru a mai stoarce vreo urmă de milă și infinit prea mult „grindă” ca să mai poată pretinde cineva că ne aflăm în mijlocul unei păduri.

Un partid de tip clientelar care pierde sprijinul masiv al electoratului nu dispare de regulă prin concurență democratică pură, ci printr-o implozie structurală internă.

Acest proces survine atunci când resursele de rent-seeking (prăduirea resurselor publice pentru a menține loialitatea rețelei) scad sub pragul critic necesar pentru a asigura coeziunea internă a grupului de interese.

Partidul depinde de controlul asupra resurselor statului (bugete locale, sinecuri, contracte publice) pentru a redistribui favoruri și a menține clientelismul local.

Când economia stagnează sau deficitele impun constrângeri stricte (pachete de austeritate, presiuni externe), fluxul de fonduri se micșorează. Liderii locali și baronii regionali rămân fideli doar atât timp cât „conducta” de bani funcționează.

Odată ce resursele se împuținează, aceștia realizează că partidul a devenit un liabilities (o pasivitate) electoral și încep să migreze spre alte formațiuni sau să saboteze conducerea centrală pentru a-și salva propriile interese.

Rămași fără trofee de împărțit, liderii naționali pierd autoritatea informală. Fără capacitatea de a cumpăra loialitate sau tăcere, disciplina internă colapsează.

Dinamica unui partid-clientelar decăzut oglindește exact implozia unui cartel tradițional de tipul Medellín sau a unei organizații mafiote ierarhice atunci când își pierde monopolul teritorial și fluxul de numerar.

Un cartel funcționează distribuind profituri uriașe locotenenților, poliției corupte și politicienilor locali pentru a asigura loialitatea absolută și liniștea operațională.

Când presiunea externă (statul, concurența sau criza economică) blochează rutele principale de venit, liderul suprem nu mai poate plăti „salariile” și mitele necesare.

Imediat ce banii se opresc, loialitatea dispare. Locotenenții își trădează șeful pentru imunitate sau preiau bucăți din teritoriu prin forță. Cartelul nu se dizolvă printr-un act formal, ci se dezintegrează violent din interior, consumat de lupte fratricide pentru resturile de putere.

În ambele cazuri, prăbușirea nu este un accident, ci o lege a fizicii economice și sociale: un sistem construit exclusiv pe extragerea de rente moare inevitabil în momentul în care resursa de extras se epuizează.

Dacă logica imploziei interne își urmează cursul implacabil, scenariul unor alegeri anticipate fixate pentru februarie 2027 nu reprezintă doar un simplu scrutin electoral, ci actul de deces al unui sistem cleptocratic care a sugrumat dezvoltarea României timp de trei decenii.

Momentul în care mașinăria de partid va fi obligată să intre în cursa electorală fără combustibilul resurselor publice va marca colapsul definitiv al acestui cartel politico-infracțional.

Un scrutin anticipat în mijlocul unei ierni economice dificile va transforma nemulțumirea populară într-un veritabil tăvălug. Electoratul nu va mai sancționa doar o guvernare conjuncturală, ci întreaga arhitectură a stagnării patronate de vechile structuri.

Prin asanarea acestui peisaj politic toxic și eliminarea paraziților bugetari din ecuația puterii, România va putea în sfârșit să pășească pe o veritabilă cale a liberalismului economic și a unei drepte unificate, reformiste.

O guvernare bazată pe principii liberale curate — caracterizată prin debirocratizare radicală, fiscalitate predictivă, atragerea masivă de investiții productive și digitalizarea statului — nu este o utopie, ci o necesitate istorică.

Această reconfigurare va transforma statul dintr-un instrument de prădare și clientelism într-un catalizator al dezvoltării, deblocând potențialul real al mediului privat românesc.

Colapsul cartelului deschide astfel ușa către o eră a prosperității sustenabile, unde succesul economic este rezultatul liberei inițiative și al competiției corecte, nu al sinecurilor distribuite la lumina lumânării în sediile de partid.

„Să-și depună mandatul, de ce să prelungim calvarul?” întreabă omul care este calvarul prelungit.

Calvarul e exact asta: un partid care a tratat România ca pe o anexă, un lider care confundă tribuna cu ieslea, o grindă care amenință că o să cadă peste alții în timp ce trosnește ea.

Dacă februarie vine, nu-l îngroapă Mureșan și nu-l îngroapă AUR. Îl îngroapă dantura. Prea mare pentru discurs. Prea vizibilă pentru minciuna de gravitate.

Prea de cal pentru un măgar care încă își spune armăsar de Oltenia. Cine se uită atent nu vede un președinte de partid. Vede un hibrid de export intern: urechi de povară, dinți de paradă, cravată de dineu și o țară folosită ca fundal.