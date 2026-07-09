Cum a ajuns Georgescu mântuitorul neamului românesc

Rata analfabetismului funcțional a atins jumătate din populația României. Da, am alocat educației printre cele mai mici procente din PIB, dintre toate țările UE. Da, salariile neatractive au afectat calitatea actului didactic. Da, programa școlară și-a pierdut utilitatea practică percepută de elevi și părinți.

Da, în comunitățile defavorizate, abandonul școlar timpuriu, de peste 15%, cel mai ridicat din UE, este generat de lipsurile materiale extreme. Da, peste 94% dintre români nu au cumpărat nicio carte într-un an. Da, sute de librării, biblioteci publice și cinematografe s-au închis definitiv în ultimele decenii.

Da, pentru puterea de cumpărare a multor români, cărțile rămân un bun de lux, inaccesibil. Este însă eminamente fals că lipsa banilor îi ține pe români departe de carte. Faptul că biblioteci întregi sunt aruncate la propriu la gunoi sau, că în anticariate și la buchiniștii stradali cartea se vinde cu 1 leu, dovedește cu totul altceva.

Pentru români, valoarea simbolică a cărții s-a prăbușit. Cărțile au devenit, pentru o mare parte a populației, doar obiecte mizerabile care ocupă spațiu și acumulează praf și acarieni. Culturalizarea pe tiktok a schimbat fundamentele mecanismului de ierarhizare a valorilor și de validare a adevărului și a liderilor.

Validarea tiktok ocolește școala, gândirea critică și filtrele jurnalistice, atâtea câte au mai rămas, într-o presă dominată de influenceri inculți sau de-a dreptul proști, recrutați din aprozare precum Marius Tucă sau din tarafuri de nunți, botezuri și înmormântări, precum Robert Turcescu.

Mesajele mesianice ale lui Georgescu, ambalate în promisiunea mântuirii naționale și amplificate de jurnaliști mărginiți, lipsiți eminamente de orizont cultural, au prins instantaneu la un public obosit de discursul politic clasic.

Între analfabetismul funcțional și vulnerabilitatea la manipulare există un legământ indisolubil. Înlocuirea educației științifice și a lecturii cu un misticism exacerbat, cu reclama la puterea vindecătoare a moaștelor, ca la Anca Alexandrescu, întregește diorama unei societăți care caută rezolvări magice, nu raționale.

Narațiunile conspiraționiste sau anti-occidentale, anti-comunitare și anti-atlantice, diseminate de Kremlin, prind cel mai bine acolo unde populația nu este capabilă să identifice o știre falsă de una reală sau să verifice sursele, ajutată de jurnaliști la rândul lor predispuși la conspiraționism, din lipsă de gândire critică și cultură solidă.

Când prostia societății a ajuns o problemă de securitate națională, înseamnă că în turul unu al prezidențialelor din 2024, a trecut sub radar, prin toate filtrele, de siguranță, psihologice, etice, culturale și jurnalistice, Călin Georgescu.

Mântuitorul neamului nu mai poate fi eludat, ignorat sau confiscat prin lege. Orice atingere a statutului pe care l-a dobândit, în cei 36 de ani de arșiță intelectuală, ar echivala cu sporirea în progresie geometrică a puterii sale de seducție. El urmează pași programați pentru a deveni oficial, mântuitorul neamului românesc.