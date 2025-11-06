Cum poate lupta corect cu mafia, primarul general

Mafia poate fi pusă la respect, dacă primarul general nu face nimic, doar amenințând-o că o să facă ceva. Totul e să stea pe loc și să-i țină piept, așa cum i-a ținut Nicușor Dan. Statul pe loc este leacul mafiei. Nicușor a dovedit mafia cu calcule complicate, i-a dat la gioale cu logaritmi și analize matematice, a avut intuiții euclidiene, chestii de genul ăsta, mafia s-a căcat pe ea de frică.

Mafia dezvoltă sectoarele, a zis Nicușor, dar noi, ca să-i arătăm mușchii, nu facem nimic. Mafia e cu dezvoltatorii imobiliari, strânsul gunoaielor, bordurile, parcurile, panseluțele, târgurile de Crăciun, evenimentele, căldura, apa caldă. Noi suntem cu infrastructura. Cea mai adevărată infrastructură e să nu dăm PUZ-uri, să nu semnăm cereri, să nu facem spitale, creșe, școli, locuri de joacă pentru copii, să nu primim în audiență, toate astea țin de mafie.

Acum, Nicușor îi predă ștafeta lui Drulă, omul care va duce mai departe deja tradiționala luptă împotriva mafiei. Drulă va roti o rangă pe deasupra capului, Nicușor Dan va calcula unghiul de rotire și mafia sectoarelor se va face mică de frică și se va băga sub masă. Una ca masa tăcerii, care când te bagi sub ea, amuțești definitiv. Ranga este un fel de stilou Mont Blanc, cu peniță vidia. O rotești vijelios în direcția mafiei și te semnezi: Eu, Spaima.